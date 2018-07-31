Самые громкие переходы этого межсезонья НБА

Многомиллионные контракты и лояльность — вещи в мире спортивного бизнеса абсолютно несовместимые. Особенно это стало просматриваться в 10-е годы XXI века. Что из событий этого лета изменит лигу очередной раз и перевернет ее на 180 градусов, а что окажется очередным разочарованием и не самой яркой историей? Попытаемся предсказать, что же выйдет из всех этих денежных манипуляций.

Важные подписания

Король переезжает на западный пляж

ЛеБрон Джеймс — один из лучших баскетболистов за всю историю баскетбола — перевез-таки свои амбиции поближе к солнышку. Теперь Король будет выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс». Разумеется, многие клубы трясли красной тряпкой и пытались заманить нашего самого дорогого бычка на рынке к себе. Переход, например, в Хьюстон неплохо бы увеличил шансы «Рокетс» все-таки одолеть «Голден Стейт». Но ЛеБрон предпочел шарм, Голливуд и лоск. Наверное, в менеджменте рассчитывали на переезд еще одной звезды — Джорджа или Ленарда. Но Джордж шокировал всех и остался верной правой рукой, уже, видимо, на века, Рассела Уэстбрука. А Ленард стал «очень интересным человеком» и уехал в Торонто. В итоге у Лебы в ЛА есть пара новичков — Болл и Кузма, а еще ему набрали сборную его хейтеров — бравых легенд-середняков, которые должны помогать чемпионской команде на пути к трофею. Но, похоже, что до трофея здесь очень далеко. Поэтому есть большие опасения за серию апирэнсов ЛеБрона в главном финале года.

Голден Стейт становится страшнее

ДеМаркус Казинс перешел за чисто символические денежки в «чисто символический» «ГСВ». Что ж, теперь разница между «Хьюстоном» и «ГСВ» на бумаге выросла еще больше. Интрига может умереть раньше, чем все думали. Странное решение Казинса, но вполне понятное — Буги элементарно хочет чемпионское колечко. Только вот Энтони Дэвис в «Новом Орлеане» снова остался не у дел. А между прочим, именно Дэвис — возможно, самый талантливый на позиции 4/5 номера многие годы. В «Голден Стейт» теперь вся стартовая пятерка — полноценные участники Матча всех звезд. Причем, не как в случае с Игудалой, а реально пятерка текущих участников МВЗ. Все может стать интереснее, если Клэю Томпсону захочется побыть героем и перебраться подальше от такого скопления талантов, например, к ЛеБрону. Кстати, вполне возможный вариант, но пока есть то что есть. И оно не очень радужно светит интриге чемпионства в НБА.

Обмены

Больная голова Кавая

Кавай все-таки уперся куда подальше из «Сан-Антонио». Но никто не ожидал, что это «подальше» будет настолько далеко. Ключевые фигуры обмена между «Торонто» и «Сан-Антонио» — ДеРозан на Кавая. Кому это пойдет на пользу? Думаю, что всем. Всем, конечно, на бумаге, а вот психологию участников обмена не стоит отметать. Кавай, судя по последним двум годам, улетел куда-то очень далеко в своей голове. Никто не знает, о чем он думает и что он делает. В случае человека, который обладает стопроцентным чувством рационализма, это не страшно. Но Кавай вообще не такой. Что с ним будет — окончательно решит следующий сезон. У ДеРозана проблема в другом. ДеМар всегда знал, кем он хочет стать и как этого добиться. Но вот его любимая родина повернулась к нему одним местом, и НБА очередной раз доказала, что лояльности в лиге нет. «Торонто» обменял своего героя. Плюс у ДеРозана в «Торонто» остался братишка Лаури. Сильно ли все эти разочарования в жизни ударят по ДеМару — вопрос открытый. К счастью, у ДеМара есть теперь лучший психолог «Дикого Запада» — Грегг Попович . «Торонто» пытается навязать борьбу «Бостону» на востоке хоть как-то. Для «Сан-Антонио» ДеРозан — крутая реанимация, чтобы совсем не провалиться в сезон и минимум найти в плей-офф.

У «Оклахомы» все плохо