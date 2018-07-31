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Инженеры представили робота-кентавра для спасения людей
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Инженеры представили робота-кентавра для спасения людей 

Ридус 52 минуты назад
Группа инженеров из Итальянского технологического института и Боннского университета презентовала свое новое творение — робота Centauro, на создание которого ученых вдохновили существа из древнегреческой мифологии.
Но робота создали не для развлечения. У Centauro есть практическое применение: он может проходить любые препятствия и поднимать тяжелые предметы, что отлично подходит для поисково-спасательных работ.
Как рассказали изобретатели, робот сделан на базе раннего прототипа Momaro, но в новой модели у робота добавились дополнительные возможности. Высота Centauro всего 1,5 метра, а его вес — 93 килограмма. В будущем разработчики планируют облегчить конструкцию.
Каркас робота выполнен из легких металлических сплавов, а внешне он покрыт пластиком, напечатанном на 3D-принтере.
Как можно заметить на фото, Centauro для передвижения использует четыре ноги на колесиках. Для маневрирования робот может сгибать свои конечности, чтобы проходить различные препятствия — узкие проходы или высокие бордюры.
Колеса съемные, поэтому Centauro может легко карабкаться по неустойчивым конструкциям или забираться на лестницу. Помимо ног у робота есть две руки-манипулятора, с помощью которых он поднимает тяжелые предметы.
Для ориентирования в пространстве робот использует лидары и камеры. Заряда аккумуляторных батарей хватит на 2,5 часа непрерывной работы.
Пока что робот не является полностью автономной моделью. Сейчас Centauro удаленно управляется оператором, однако в случае обрыва связи робот сможет продолжить работу самостоятельно.
Для управление машиной оператор использует экзоскелет, который полностью повторяет движение человека и передает эти команды роботу. В экзоскелете предусмотрены педали и руки-манипуляторы, а также специальный VR-шлем.
Ниже вы можете посмотреть, как Centauro справляется с различными испытаниями.
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