Инженеры представили робота-кентавра для спасения людей

Группа инженеров из Итальянского технологического института и Боннского университета презентовала свое новое творение — робота Centauro, на создание которого ученых вдохновили существа из древнегреческой мифологии.

Но робота создали не для развлечения. У Centauro есть практическое применение: он может проходить любые препятствия и поднимать тяжелые предметы, что отлично подходит для поисково-спасательных работ.

Как рассказали изобретатели, робот сделан на базе раннего прототипа Momaro, но в новой модели у робота добавились дополнительные возможности. Высота Centauro всего 1,5 метра, а его вес — 93 килограмма. В будущем разработчики планируют облегчить конструкцию.

Каркас робота выполнен из легких металлических сплавов, а внешне он покрыт пластиком, напечатанном на 3D-принтере.

Как можно заметить на фото, Centauro для передвижения использует четыре ноги на колесиках. Для маневрирования робот может сгибать свои конечности, чтобы проходить различные препятствия — узкие проходы или высокие бордюры.

Колеса съемные, поэтому Centauro может легко карабкаться по неустойчивым конструкциям или забираться на лестницу. Помимо ног у робота есть две руки-манипулятора, с помощью которых он поднимает тяжелые предметы.

Для ориентирования в пространстве робот использует лидары и камеры. Заряда аккумуляторных батарей хватит на 2,5 часа непрерывной работы.

Пока что робот не является полностью автономной моделью. Сейчас Centauro удаленно управляется оператором, однако в случае обрыва связи робот сможет продолжить работу самостоятельно.

Для управление машиной оператор использует экзоскелет, который полностью повторяет движение человека и передает эти команды роботу. В экзоскелете предусмотрены педали и руки-манипуляторы, а также специальный VR-шлем.

Ниже вы можете посмотреть, как Centauro справляется с различными испытаниями.