Бывшая «Мисс Россия» показала, как создаются фото без трусиков

«Мисс Россия» 2006 года Татьяна Котова продемонстрировала поклонникам, как проходят ее откровенные фотосессии. Оказалось, чтобы получить кадр в стиле ню, полностью раздеваться вовсе не обязательно.

Котова ответила злопыхателям, обрушившим на неё шквал критики за то, что она опубликовали в Instagram несколько снимков без нижнего белья «Можно сколько угодно писать умные тексты и постить кадры заката, но люди залайкают тебя, когда ты опубликуешь фото без трусов», — философски заметила ростовчанка и наглядно показала, как проходят подобные съёмки.

Для того, чтобы узнать, одеты у человека трусы или нет, не нужно заглядывать под юбку. Достаточно посмотреть в глаза. Можно сколько угодно писать умные тексты и постить кадры заката, но люди залайкают и запишут тебя комментариями, когда ты вдруг опубликуешь фото как ты без трусов. 🤷🏼‍♀️Мужчины ставят сердечки и скромно пишут «Вау!», женщины по ходу дела давят на газ и без тормозов пишут все, что придет им в голову. 🙆🏼‍♀️🤦🏼‍♀️😈Отсутствие трусов их возбуждает в тысячу раз больше. Интересно, а если бы мы все не носили трусы, мы бы так же реагировали на подобные кадры? Смотрите на фото, листайте карусель — все на месте😊 Затереть трусики для фотографа — не проблема, проблема женщин в другом — отличить пошлость от легкой эротики. Лично я никогда эту тонкую грань не перехожу. 😽👐🏼В фото, как в хорошем фильме, должен быть неожиданный поворот и удачный ракурс. For @maximmagazinerussia 📷 @oleg_zotov A post shared by ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) on Jul 26, 2018 at 10:14am PDT По словам красотки, для «горячих» снимков она использует тоненькие стринги телесного цвета, которые затем «снимают» в фоторедакторе. «Мужчины ставят сердечки и скромно пишут «Вау!», женщины по ходу дела давят на газ и без тормозов пишут все, что придет им в голову. Отсутствие трусов их возбуждает в тысячу раз больше», — поделилась своими наблюдениями блондинка. Бывшая «Мисс Россия» считает, что главная проблема женщин заключается в том, что они не умеют отличать пошлость от эротики. Сама Котова уверяет, что никогда не переходит эту тонкую грань.

