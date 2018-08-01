Как я провел день в России 

Привет! Я Арья, и в США мы слышим о России многое. Очень многое.
Генерал Джеймс Мэттис: «Я считаю, что основные угрозы начинаются с России».
Диктор новостей: «Прокуратура обвиняет еще одну группу российских граждан во вмешательстве в президентские выборы 2016 года».
«Россия. Россия. Россия. Россия. Россия».
И несмотря на всю эту бурю негодования, я приехал в Москву во время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, который дает людям шанс быть представленными в совершенно ином свете.
Мой российский приятель Эрик помочь мне не может, и сопровождать меня в путешествии по российской столице я попросил Кристину.
Кристина (снимая крупным планом табличку «По газонам не ходить»): «Ты можешь нарушить закон».
Арья (стоя на газоне): «Я прямо-таки международный террорист».
Арья (обращаясь к Кристине): «Как называется этот ресторан?»
— «Джон Джоли».
— Что, по-твоему, мне необходимо знать о России?
— Россия — большая страна. Просто огромная. Людей много, и все они действительно очень разные. Некоторые открыты всему новому и хотят дружить со всем миром. Другие ненавидят всех и вся. Думаю, причина в жизненных трудностях, поскольку жить в России иногда бывает очень сложно. У нас много бедных, много внутренних проблем, но улучшать свои жизненные условия нам необходимо самим, не полагаясь на правительство или президента.
Чтобы узнать чуть больше о повседневной жизни россиян, я решил немного поболтать с прохожими.
— Привет! Назовите мне какого-нибудь клевого музыкального исполнителя.
— «Луна», «Трактор боулинг», «Король и Шут».
— «Стигмата», питерская группа.
(Включают музыку)
Кристина: Уже нравится?
— Сейчас соображу. (Поет с прохожими по-русски).
— Ребят, вы смотрите/слушаете западную музыку, передачи, СМИ?
— «Теорию большого взрыва».
— «Металика», «Слипнот».
— Риана, Бейонсе..
— А мне Бейонсе не нравится.
— Нет? Как так?
— Когда я говорю это, американцы делают точно такое же лицо. Мне больше нравится Майкл Бубле. А вам он как, девчонки?
— Это вообще кто? (Переглядываются в недоумении).
— Как сказать по-русски «voice of an angel»?
— «Ангельский голос».
(Включает Бубле, поют по-английски).
Арья (обращаясь к Кристине): Ну, и как проходит наш день?
— Сегодня в Москве очень жарко. Но мне наша прогулка нравится.
— Пока мы снимаем, ты смотришь на меня как на сумасшедшего.
— Ты забавный.
Арья (обращаясь к прохожим): О России много стереотипов. Какие из них ты можешь развеять прямо сейчас?
— Мы, жители российских городов, не живем с медведями.
— Мы не держим дома медведей.
— У нас не гуляют медведи, это раз.
— Все говорят о медведях!
— Ну глянь вокруг, где медведи? Эй, медведи! РРРРР, вы где?
— Еще мы не пьем каждый день водку.
— Может быть, нас считают хмурыми и неприветливыми, но на самом деле мы милые, приятные люди и любим иностранцев.
— Мы открыты различным культурам.
А что россияне думают о Соединенных Штатах, стране, история отношений с которой столь непроста?
— Я обожаю США, даже провела по обмену год в Юте.
— О, ты жила в Юте?
— Ага, целый год. Мне было 16, и жила я в семье мормонов. Лучше времени и не вспомнить!
— Думая об Америке, я вспоминаю «Голливуд» и спорт, но абсолютно ничего негативного.
— Зависит от поколения. Более старшее, например, может относится к вашей стране не лучшим образом из-за политики.
— Думаю, все дело в политике. Честно.
— Я знаю пару человек, которые отзываются о США не очень хорошо, но сами они при этом никогда там не были.
— Это видео будут смотреть американцы. Что им стóит узнать о России?
— Что россияне дружелюбны и обладают весьма широкими взглядами.
— Мы — такие же люди, как и вы. Главное на свете — это мир. Мы хотим этого не меньше вашего.
— Ребята из США, ребята из России, мы с вами друзья навек. Россия и Америка навсегда!
— Очень трогательно, чувак.
— Спасибо.
(Обнимаются).
Россия — страна, вовлеченная во множество противоречивых ситуаций, и, разумеется, одного проведенного в Москве дня недостаточно для того, чтобы понять все особенности этой страны. И хотя просмотр данного видео может дать лишь поверхностное представление о жизни россиян, я рад, что мне выпал шанс встретиться со всеми этими замечательными людьми, которые на поверку совершенно не отличаются от нас с вами, да и от остальных жителей этой глупой планеты. Закончу мудрыми словами одного российского кота: «Ребята, давайте жить дружно!»