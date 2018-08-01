Как я провел день в России

Привет! Я Арья, и в США мы слышим о России многое. Очень многое.

Генерал Джеймс Мэттис : «Я считаю, что основные угрозы начинаются с России».

Диктор новостей: « Прокуратура обвиняет еще одну группу российских граждан во вмешательстве в президентские выборы 2016 года».

«Россия. Россия. Россия. Россия. Россия».

И несмотря на всю эту бурю негодования, я приехал в Москву во время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, который дает людям шанс быть представленными в совершенно ином свете.

Мой российский приятель Эрик помочь мне не может, и сопровождать меня в путешествии по российской столице я попросил Кристину.

Кристина (снимая крупным планом табличку «По газонам не ходить»): «Ты можешь нарушить закон».

Арья (стоя на газоне): «Я прямо-таки международный террорист».

Арья (обращаясь к Кристине): «Как называется этот ресторан?»

— «Джон Джоли».

— Что, по-твоему, мне необходимо знать о России?

— Россия — большая страна. Просто огромная. Людей много, и все они действительно очень разные. Некоторые открыты всему новому и хотят дружить со всем миром. Другие ненавидят всех и вся. Думаю, причина в жизненных трудностях, поскольку жить в России иногда бывает очень сложно. У нас много бедных, много внутренних проблем, но улучшать свои жизненные условия нам необходимо самим, не полагаясь на правительство или президента.

Чтобы узнать чуть больше о повседневной жизни россиян, я решил немного поболтать с прохожими.

— Привет! Назовите мне какого-нибудь клевого музыкального исполнителя.

— «Луна», «Трактор боулинг», «Король и Шут».

— «Стигмата», питерская группа.

(Включают музыку)

Кристина: Уже нравится?

— Сейчас соображу. (Поет с прохожими по-русски).

— Ребят, вы смотрите/слушаете западную музыку, передачи, СМИ?

— «Теорию большого взрыва».

— «Металика», «Слипнот».

— Риана, Бейонсе..

— А мне Бейонсе не нравится.

— Нет? Как так?

— Когда я говорю это, американцы делают точно такое же лицо. Мне больше нравится Майкл Бубле . А вам он как, девчонки?

— Это вообще кто? (Переглядываются в недоумении).

— Как сказать по-русски «voice of an angel»?

— «Ангельский голос».

(Включает Бубле, поют по-английски).

Арья (обращаясь к Кристине): Ну, и как проходит наш день?

— Сегодня в Москве очень жарко. Но мне наша прогулка нравится.

— Пока мы снимаем, ты смотришь на меня как на сумасшедшего.

— Ты забавный.

Арья (обращаясь к прохожим): О России много стереотипов. Какие из них ты можешь развеять прямо сейчас?

— Мы, жители российских городов, не живем с медведями.

— Мы не держим дома медведей.

— У нас не гуляют медведи, это раз.

— Все говорят о медведях!

— Ну глянь вокруг, где медведи? Эй, медведи! РРРРР, вы где?

— Еще мы не пьем каждый день водку.

— Может быть, нас считают хмурыми и неприветливыми, но на самом деле мы милые, приятные люди и любим иностранцев.

— Мы открыты различным культурам.

А что россияне думают о Соединенных Штатах, стране, история отношений с которой столь непроста?

— Я обожаю США, даже провела по обмену год в Юте.

— О, ты жила в Юте?

— Ага, целый год. Мне было 16, и жила я в семье мормонов. Лучше времени и не вспомнить!

— Думая об Америке, я вспоминаю «Голливуд» и спорт, но абсолютно ничего негативного.

— Зависит от поколения. Более старшее, например, может относится к вашей стране не лучшим образом из-за политики.

— Думаю, все дело в политике. Честно.

— Я знаю пару человек, которые отзываются о США не очень хорошо, но сами они при этом никогда там не были.

— Это видео будут смотреть американцы. Что им стóит узнать о России?

— Что россияне дружелюбны и обладают весьма широкими взглядами.

— Мы — такие же люди, как и вы. Главное на свете — это мир. Мы хотим этого не меньше вашего.

— Ребята из США, ребята из России, мы с вами друзья навек. Россия и Америка навсегда!

— Очень трогательно, чувак.

— Спасибо.

(Обнимаются).

Россия — страна, вовлеченная во множество противоречивых ситуаций, и, разумеется, одного проведенного в Москве дня недостаточно для того, чтобы понять все особенности этой страны. И хотя просмотр данного видео может дать лишь поверхностное представление о жизни россиян, я рад, что мне выпал шанс встретиться со всеми этими замечательными людьми, которые на поверку совершенно не отличаются от нас с вами, да и от остальных жителей этой глупой планеты. Закончу мудрыми словами одного российского кота: «Ребята, давайте жить дружно!»