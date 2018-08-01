За дверями московских технопарков

Детище компании «Электротранспортные технологии», резидента технопарка «Калибр», — трехколесный электрокар SAM — может разгоняться до 100 км/ч и вмещает двух человек. Вообще-то такие электрокары были спроектированы в Польше еще в 2009 году. Российская модель отличается двигателем — это разработка компании. В будущем производитель намерен довести долю отечественной «начинки» в машине до 80%. Кроме того, электрокар планируют сделать беспилотным. Это позволит машинам самим уезжать на парковку или заправочные станции.

Производитель уверяет, что электрокар не боится морозов и подходит для использования круглый год. Машина оборудована печкой, подогревом лобового стекла и сидений. Ожидается, что к концу года такие машины появятся в столичном каршеринге. А пилотной территории для электрического каршеринга станет «Сколково».

Для конструкторов-любителей компания создала набор, из которого можно построить свой электрокар — или лодку с солнечной панелью.

Еще один резидент технопарка «Калибр» — компания «РЭК» делает расходные материалы для 3D принтеров, и тестирует их, печатая различные объекты. По словам исполнительного директора компании Дмитрия Миллера, самыми необычными «распечатками» для них стали фрагменты черепов и других костей скелета для обучения студентов-медиков.

3D печать можно разделить на несколько этапов. Во-первых, модель отрисовывают на компьютере. Затем на принтер выводится файл для печати. Сама печать происходит так: пластиковая нить проходит через сопло принтера, плавится и тонким слоем наносится на платформу-основу. Каждый новый слой опирается на предыдущий, и как башенки из мокрого песка, и «вырастает» модель.

Скорость печати пластиком, говорит Миллер, зависит от диаметра сопла. У большинства принтеров он равен 0,4 мм, а скорость печати составляет 30 г/час.

В 3D-печати используют и стандартные АБС-пластики — из которых делаются множество предметов обихода, от корпусов бытовой техники до шариковых ручек — и специальные пластики. Например, для литья металлов на 3D-принтере печатается модель из специального пластика, которую литейщик помещает в гипсовую опоку и заливает расплавленным металлом. Пластик сгорает без остатка, и металл полностью его замещает, так что на выходе получается абсолютно такой же металлический объект, как напечатанная из пластика модель.

Есть и специальные материалы для печати сложных моделей. Это материалы поддержки, которые растворяются в воде.

Во время печати каждый слой пластика должен на что-то опираться. Если надо напечатать дерево, то с ветками может возникнуть проблема. Тут и используют печать из материала поддержки, на который потом наносятся слои другого пластика, формирующие ветки, листья и все остальное. Когда печать закончена, поддерживающий материал растворяют в воде.

В детской робошколе «Кулибин Про» на ВДНХ тоже есть 3D-печать. В школе учат роботостроительству: от конструкторов LEGO до создания своих коптеров. Тех, кто помладше, учат программировать на элементарном уровне и управлять самыми простыми роботами из того же LEGO. Учеников постарше учат собирать элементарные электронные схемы и автоматизировать поведение систем.

Детский технопарк РГСУ открылся полгода назад. В нем семь лабораторий: виртуальной реальности, промышленного дизайна, информационных технологий, нейротехнологий, видеопроизводства, и цех высокотехнологичного производства.

Это первый и единственный инклюзивный технопарк в Москве. Недавно курс по программированию в нем прошли ученики из школы-интерната № 1 для слепых детей. Преподаватель курса, как рассказывает заместитель руководителя технопарка Игорь Ким , проверил его на себе: разработал специальную программу, а потом завязал себе глаза и опробовал ее вслепую. Школьники успешно прошли обучение, и с сентября начнут новый курс программирования, созданный в технопарке для работы со слепыми.

Из лаборатории виртуальной реальности, говорит Ким, детей просто не вытащить, хотя работать приходится со сложным программным продуктом.

Первоначально технопарк задумывался как площадка для обучения детей с 14 лет, но вскоре после открытия родители учеников попросили проводить занятия и с детьми помладше. Так что теперь там обучают и тех, кому нет 10 лет.

В цеху высокотехнологичного производства подростки учатся работать на станках с ЧПУ: осваивают гравировку по дереву, стеклу, камню, коже.

Сейчас технопарк готовиться к тому, чтобы стать официальной площадкой для подготовки участников к чемпионатам WorldSkills.