Xiaomi разработала умное мусорное ведро Topnaw Smart Trash Can

Для тех, кого не устраивает, что смартфоны становятся умнее их самих, компания Xiaomi разработала умное мусорное ведро Topnaw Smart Trash Can. В настоящее время на него ведется сбор средств, и в нем действительно есть ряд смарт-функций.

В частности, Topnaw Smart Trash Can при стоимости в пределах 30 долларов США располагает датчиком движения и открывает крышку, если провести по ней рукой. Конечно, будет и встроенная подсветка, ибо модно и хай-тек, но главное здесь совсем не это. Основной фишкой Topnaw Smart Trash Can стала функция запечатывания мешка с мусором и вставка нового пакета — для запуска этого процесса нужно лишь нажать специальную кнопку на корпусе.

Ведро оснащено отсеком под картриджи с 12 погонными метрами особо прочной полиэтиленовой пленки, которая и будет играть роль мусорного мешка. Вся электроника питается от аккумулятора, заряда которого хватает на месяц полностью автономной работы. Умное ведро Xiaomi Topnaw Smart Trash Can поступит в продажу этой осенью по цене в районе $60 при заказе из Китая, и объем используемых в нем мешков для мусора равен 16 литрам. Жаль только, что здесь нет функции автоматического выбрасывания мешка в мусоропровод.