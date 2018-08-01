Прощай, немытая Россия. Активная молодежь уезжает из России и возвращаться не собирается

Почти треть молодых россиян хотели бы навсегда уехать из страны, показало недавнее исследование ВЦИОМ . Этот показатель вырос на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом. «Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как „бегство из ужасающей российской реальности“ было бы совершенно неверно. Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам», — так считает глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов . Люди, которые уехали из России, называют нам совсем другие причины.

Дарья Довгаль, 26 лет, с 2014 года живет в Новой Зеландии:

ЛЮДИ ТУТ БОЛЕЕ РАССЛАБЛЕНЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПРИХОДИТСЯ ВЫЖИВАТЬ

Навязчивой идеи уехать из Саратова, а тем более из России, у меня никогда не было — чего не скажешь о моих родителях, которым в конце концов это удалось. Почему выбор пал на Новую Зеландию, однозначно ответить мы до сих пор не можем. Во-первых, проще процедура оформления документов; во-вторых, английский язык, который не пришлось бы учить с нуля, как любой другой; ну и, конечно, дальше уехать уже просто некуда, дальше нас только пингвины!

Я училась в саратовском вузе, о будущем сильно не задумывалась, моя жизнь меня полностью устраивала. В какой-то момент, после долгих уговоров родителей, я все-таки решилась на поездку в Новую Зеландию, просто в гости, оставаться там я не планировала. Но так получилось, что я познакомилась там со своим на тот момент будущим мужем. Дальше была жизнь на две страны в течение нескольких лет — до тех пор, пока я не получила здесь диплом и окончательно не уехала в НЗ.

Самым разительным отличием между Россией и Новой Зеландией является то, что тут люди более расслаблены во всем, потому что им не приходится выживать. Есть и социальное жилье, и пособие, и много чего еще. Но перегиб в другую сторону: пособие по безработице превышает минимальную зарплату, тем самым мотивируя определенные слои населения вечно крутиться в этой системе, не пытаясь даже найти работу.

Сейчас я учусь в новозеландском университете на медсестру, потому что применить там мое первое журналистское образование у меня не было ни возможности, ни желания. В Новой Зеландии медсестра — это высшее образование, уважаемая и неплохо оплачиваемая профессия. И это я считаю справедливым, в отличие от пренебрежительного отношения к младшему медицинскому персоналу у нас в стране. Несмотря на все трудности, я рискую стать тем человеком, который без ума от своей работы. Все высшее образование здесь платное, но, что мне очень нравится, есть беспроцентный кредит на учебу, который может получить абсолютно любой резидент этой страны. Выплачивается этот кредит только тогда, когда ты выходишь на работу, не обязательно по специальности.

Оксана Одзял, 29 лет, с 2016 года живет в США:

РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ НЕДОСТАТОЧНО ОБРАЗОВАННЫ

У меня всегда была страсть к путешествиям, я мечтала пожить в разных местах в течение жизни. Оставалось только воплотить, причем совместить переезд с моей профессией. Так несколько лет назад я начала готовиться к экзаменам по подтверждению диплома. Почему США? Потому что подтвердить диплом врача там реально, каждый второй врач в Америке иммигрант. Изначально планировала пройти подтверждение, будучи в России, подать на резидентуру (американский аналог ординатуры) и переехать в США уже на позицию врача. Но в процессе я поняла, что мне хватит сил совместить переезд с подготовкой к экзаменам.

В России я всегда интуитивно чувствовала себя не на своем месте, знала, что могу больше. Всегда боролась за выживание, за права, против предвзятого отношения… Знакомые недоумевали, как можно работать бесплатно, когда я была международным волонтером. Коллеги по работе говорили, что если я стану врачом, то лучше мне работать в какой-нибудь деревне. Про свою американскую мечту я вообще старалась не говорить — не поймут.

Про врачей в России вообще отдельная тема: пройдя этот путь сама, смело могу сказать, что российские врачи недообразованны. Конечно, у нас много талантливых и умных, но что касается остальной массы, среднестатистической… И это не их вина — это система. В Америке люди берут огромные кредиты, чтобы стать врачами — но они реально учатся, и им реально преподают на высоком уровне. Они берут перерыв в колледже на один год, чтобы только подготовиться к board exam (выпускной экзамен) и сдать его на высокий балл. Иначе его не возьмут в резидентуру и он не станет врачом — а значит, не сможет выплатить огромный кредит… И зная это, он учится еще усерднее. И становится высококлассным специалистом. В России же дешевое либо бесплатное образование. Я в России готовилась в последнюю ночь перед экзаменом, потому что в другое время было некогда — работала. А не работая просто невозможно прожить.

Удивило то, что спустя полтора года в Нью-Йорке я чувствую себя на своем месте, нет того самого дискомфорта, как в России. Здесь не волнует, как ты выглядишь и какой ты расы, какой у тебя бэкграунд.

Елена Бубеева, 27 лет, с 2014 года живет в ФРГ:

В ГЕРМАНИИ НЕ ВОРУЮТ КРЫШКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛЮКОВ

Нет, я не беженка из Сирии (наверняка это одна из самых распространенных категорий иностранцев, приезжающих в ФРГ). Однако лучшей жизни хотелось и мне. Мой роман со страной Гёте и Шиллера начался в далеком 2007 году, когда в рамках школьной ознакомительной поездки я поехала из родного Улан-Удэ в Кельн. А потом понеслось: иняз, студенческие обмены, культурно-образовательные программы… И вот после окончания института и года работы переводчиком решила поступать в магистратуру в Германии.

До сих пор думаю, что если бы не тогда, то никогда. Уезжала я очень вовремя — на дворе стояла осень 2014 года. Отношения с Европой развивались, туристический сектор процветал, около 30 процентов турпотока в Европу приходилось на русскоговорящий рынок, что создавало по крайней мере иллюзию благополучного трудоустройства после окончания магистерской программы, связанной с туризмом. В голове носились безумные мысли про международное сотрудничество, новые грандиозные проекты, бурятско-немецкие обмены… Однако программа оказалась так себе: минимум практических навыков, отсутствие полезных связей, абсолютно разношерстная толпа из более чем 15 стран. Но в 2015 году всё изменилось. С исчезновением импортного сыра с российских полок исчезли и российские туристы из западноевропейских городов. Попахивало вторым «железным занавесом». И это наложило отпечаток на поиск работы.

Германия — страна для людей. Клише? Не думаю. Заведения общепита здесь открыты до поздней ночи, государственные учреждения и не только оборудованы пандусами, инвалиды тут вполне себе полноценные члены общества. Недавно по пути с тяжелым рюкзаком из супермаркета меня очень даже лихо обогнал такой вот колясочник. Транспорт работает круглые сутки, а в больницах к минимуму сведены очереди. Пенсионеры здесь очень хорошо живут, старостью они наслаждаются, колесят по миру и ни в чем себе не отказывают. Правительство ревностно заботится о своих гражданах. Хорошего хватает.

Недавно меня впервые навестила мама. На ее удивленные замечания, что в Гамбурге много ухоженных и завораживающих своей красотой клумб, я лишь пожимала плечами — цветы как цветы. «Ну у нас-то давно бы выкопали», — сетует мама. Я лишь смеюсь. Мама продолжает на полном серьезе говорить о том, что в России воруют практически всё. Даже чугунные крышки канализационных люков.

Но одно дело было мечтать о Германии, а другое — строить успешную и счастливую жизнь тут. Одной. Без связей. Не учась в престижном вузе где-нибудь в Москве, а сразу перескочив из сибирской глубинки в немецкую реальность. Найти адекватное жилье, оформить регистрацию, понять, почему надо платить за телевизор, когда у тебя и телевизора-то нет, выяснить, отчего и за что тебя штрафуют, обзавестись надежными друзьями, развиваться в своей профессиональной сфере, поддерживать активную социальную жизнь, не забрасывать хобби — это постоянная работа над собой.

Ну и не без казусов. Немцы — народ прямолинейный. Нередко даже хорошие знакомые-немцы могут огорошить прямо в лоб. «А вот зачем ты тут живешь? Нам и так специалистов своих хватает!» — выскакивает, бывало, из уст моего давнего знакомого. Так и живем.

Андрей Барабанов , 28 лет, арестован 28 мая 2012 года по «болотному делу» и приговорен к трем годам и семи месяцам колонии; вышел на свободу 25 декабря 2015 года. С 2016 года живет в Чехии:

ТВОЯ СТРАНА НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЫ ТАМ СЕБЯ НОРМАЛЬНО ЧУВСТВОВАЛ

Желание уехать из России у меня было еще до ареста. Тогда осуществить эти планы не удалось, не успел по времени. Еще в 2011-2012-м чувствовалось, что все идет к жесткой реакции.

После освобождения мне предложили возможность поехать учиться в Чехию. Я успел поработать в Москве девять месяцев, пока решали вопрос с документами, и осенью уехал учить чешский язык, а через год поступил в Карлов университет.

Заметил, что здесь чувствуешь себя намного безопаснее, нет вещей, которые бы дико напрягали. Не могу назвать это уверенностью в завтрашнем дне — я все-таки мигрант, и мне нужно думать о визе и миграционных формальностях; но я намного меньше здесь нервничаю, чем когда находился в Москве. Да, и еще: Прага — очень красивый город.

Я не удивлен, что из России ежегодно уезжает 200-300 тысяч человек — причем самых активных, живых людей, способных на перемены. И так будет продолжаться дальше. Когда страна, в которой ты родился, не делает ничего для того, чтобы ты там себя нормально чувствовал, а наоборот, ставит препятствия — ради чего ты должен так жить? Когда в твоей стране разрушены все социальные институты, когда не видно перспектив, особенно если ты живешь не в Москве и не в Санкт-Петербурге, когда ты видишь, что происходят беззакония, попираются права, отъезд — это нормальная реакция. Человек понимает, что так не должно быть, это последствия неправильного государственного управления. Из благополучных стран не уезжают! У многих возникает мысль, что за любое действие, неосторожное высказывание, лайк, репост тебя могут просто-напросто посадить. Выбирай: либо ты уедешь, либо сядешь. У меня достаточно много знакомых, которые уехали из-за угрозы уголовного преследования по политическим причинам, из-за притеснений (например, ЛГБТ-активисты).

Не знаю точно, где буду жить дальше, но ближайшие несколько лет точно хочу жить в Европе. В Россию я приезжаю ненадолго, увидеть близких и друзей. Возвращаться пока не планирую — хочу посмотреть, как будут дальше развиваться политические и экономические события. Нужно, чтобы чувствовалось, что нынешний режим будет чем-то заменен, что начинается какое-то оживление среди людей, которые будут пытаться привести к переменам, — и вот тогда я буду задумываться о возвращении домой.