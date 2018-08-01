Почему на коврах для богослужения изображен орел

В церковных богослужениях используется множество самых различных атрибутов. Одним из них и является ковер круглой формы с изображением орла. Этот ковер так и называется орлец. Почему же именно эта птица стала религиозным символом?

Для чего нужен орлец?

Как уже было сказано выше, орлец — это круглый коврик, на котором изображен орел, летящий над городскими строениями. Этот ковер — обязательный атрибут богослужения, который кладется под ноги священника, имеющего архиерейский (епископский) чин. К такому чину относятся собственно епископы, архиепископы, митрополиты и патриарх. Округлая форма орлеца — это дань традиции. А по сути он может быть и прямоугольным, и квадратным. Кроме того, в некоторых храмах можно увидеть изображение орла и прямо на мозаичном полу.

Родом из Византии

Возникновения образа орла на атрибутах для богослужения самым непосредственным образом связано с историей христианства на Руси. Как известно, эта религия пришла к нам из Византии. Официальным гербом данной империи являлся орел с 2-мя головами. Согласно традиции тех времен, ковер, на котором был выткан подобный орел, считался прерогативой правителя. Только император мог находиться на таком ковре. Позже императоры Византии стали дарить ковры с изображением символа царской власти патриархам. Это считалось почетной наградой. Несмотря на то, что орел родом из Византии, церковный символ отличается от императорского. Дело в том, что на православных коврах орел вовсе не двуглавый, а с одной единственной головой. Недаром в русском чине поставления епископа 1456 года упоминается о том, что на кафедре для митрополита следует рисовать «орла единоглавна».

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