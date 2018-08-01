2 августа в истории. Первый русский историограф и легенда спецназа

2 августа — Ильин день. А для ненцев и коми Малоземельской тундры — День оленя. 1733 год. 285 лет назад родился князь Михаил Щербатов. Именно он, автор 15-томной «Истории Российской от древнейших времен», и был первым настоящим русским ученым-историографом. А придворный летописец Николай Карамзин — всего лишь вторым. 1900 год. Символично, что 2 августа, в день рождения ВДВ, отмечается еще одна знаковая годовщина: 118 лет назад родился Илья Старинов — настоящая легенда русского спецназа. Воевать он начал рядовым красноармейцем в 1918 году. А по окончании Гражданской остался в армии, обучал подрывников, диверсантов, партизан. Именно Старинов первым применил радиоуправляемую мину, которой 14 ноября 1941 года был взорван немецкий штаб в Харькове. 1933 год. 85 лет назад был открыт Беломоро-Балтийский канал. Александр Солженицын утверждал, что на строительстве канала загублено около 180 тысяч человек. Официальные данные на порядок скромнее: 12 318 человек, причем наибольшие потери (8870 заключенных) пришлись на 1933-й, когда голодала вся страна.