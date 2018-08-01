В чем русские лучше других

По большому счету, ко многим мировым достижениям, сделанным вне России, русские все равно имеют отношение — наши эмигранты проявляют себя повсеместно, куда бы их не забросила жизнь.

Существует бесчисленное множество сфер деятельности, в которых русских еще никому не удавалось превзойти.

«Немытая Россия» — это не про нас Возможно сегодня, по прошествии веков, эта пикантная деталь может показаться смешной и нелепой, но против исторически доказанного факта, как говорится, не попрешь: русские лучше всех… следили за своей чистотой, то есть элементарно мылись. Общеизвестно, что в средневековой Европе личной гигиене уделялось крайне незначительное внимание, поэтому в те времена одинаково сильно воняло и от монархов, и от простолюдинов. Мыться у них вообще довольно долгое время считалось делом греховным, а «оступившихся» даже казнила инквизиция. Антисанитария провоцировала возникновение разного рода эпидемий, выкашивавших целые города. Русские же еженедельно ходили в баню. И до того как иноземцы начали массово проникать на Русь, ни о каких чумах-холерах славяне слыхом не слыхивали.

«Русских невозможно победить…»

Об этом предупреждал еще «Железный канцлер» Отто фон Бисмарк. В единении перед общей бедой русским нет равных, что доказали все войны, которое пережил наш народ, включая самую масштабную в современной истории — Вторую мировую. Гитлеровцы были поражены невиданными ими прежде стойкостью и отвагой русских солдат и офицеров — те зачастую сражались в буквальном смысле до последней капли крови даже тогда, когда сопротивление уже не влияло на исход боя. Американцы «подключились» в Великой Отечественной войне со своим «вторым фронтом» только когда им окончательно стало ясно, что русские действительно непобедимы. Кстати, в том, что касается военной темы, русские и сегодня по многим позициям превосходны. Взять хотя бы автомат Калашникова, столь популярный во всем мире, или истребитель СУ-35, которому также нет равных на Земле среди самолетов этого класса.

В области балета впереди планеты всей

Это действительно так. Созданные и поставленные в СССР балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» всегда с большим успехом шли на Западе. У американцев с их весьма развитой индустрией развлечений не получилось создать ничего даже близкого по масштабам творческого воплощения произведения искусства, а другие страны нам и вовсе не соперники. У советских балерунов Михаила Барышникова Рудольфа Нуриева , в свое время иммигрировавших в США, конкурентов среди американских танцовщиков, по сути, не было.

Самые изобретательные

Масса изобретений человечества, об истории создания которых многие до сих пор даже не подозревают, — дело рук русских. В середине 18 века искусным московским механиком Леонтием Шамшуренковым была создана «самобеглая коляска» — ее заказывал сам царский двор. Мастера за изобретение одарили пятьюдесятью рублями, что стало с аппаратом — неведомо. Зато не прошло и 20 лет, как во Франции презентовали такой же агрегат. Нечто подобное потом произошло и с велосипедом, который первым изобрел уральский крепостной Ефим Артамонов, а патент на изобретение через некоторое время получил немец Карл Дрейз. Русский эмигрант Гекоргий Ботезат — автор первого в мире вертолета, а за полтораста лет до него модель подобного аппарата была разработана М. В. Ломоносовым. Вот лишь сравнительно небольшой перечень изобретенного русскими: парашют, видеомагнитофон, искусственный спутник Земли, атомная электростанция, атомный ледокол, лазер, компьютер (да, и первый компьютер сделал тоже русский ученый), электродвигатель, экомобиль, космический корабль, наркоз, телеграф.