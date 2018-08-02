Какой была борьба за власть сыновей Александра Невского

Имя великого князя Александра Невского знакомо нам с детства — это русский национальный герой, прославившийся решающими победами над шведами, немцами и литовцами. А вот о его сыновьях известно гораздо меньше. К сожалению, двое из них, вместо того чтобы продолжить славное дело своего отца, занимались междоусобной борьбой друг с другом.

Бесславный конец князя Василия

Сыновей у Александра Невского было четверо: Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил. Василий в 1252 году стал князем в Новгороде. Однако он не сумел найти общий язык с новгородцами и был ими изгнан. Князь уехал в Торжок, но отец, который тогда еще был жив, вернул его назад. Вскоре Василий решил поднять восстание против татарских послов, которые прибыли в Новгород вести перепись населения по инициативе Александра Невского. Получилось, что он пошел против своего отца. Восстание провалилось, и Василий бежал во Псков, откуда отец изгнал его во Владимиро-Суздальское княжество. Там он тихо скончался от пьянства.

Дмитрий и Андрей: борьба за власть

Дмитрий в 1259 году был посажен отцом княжить в Новгороде, а в 1276-м после смерти своего дяди Василия Ярославича стал великим князем Владимирским. В 1279 году Дмитрий вдруг объявил своей собственностью выстроенную им каменную крепость в Копорье, служившую защитным укреплением. По закону Великий Новгород был республикой, и даже великий князь не имел права чем-либо владеть на этой земле. Поднялся бунт, который в начале 1281 года был подавлен. Что же касается Андрея, то он с 1276 года княжил в Костроме. Однако ему очень хотелось стать великим князем. Андрей поднес богатые дары золотоордынскому хану Менгу-Тимуру, и тот назначил его правителем Руси. Дмитрий этому решению воспротивился и стал готовиться к войне. Ордынский хан послал в помощь Андрею свое войско, да еще под его знамена перешли и другие русские князья. Русско-татарское войско двинулось на земли княжества Дмитрия. Воины жгли, грабили, резали, уводили пленных. Дмитрий с женой и детьми укрылся в Копорье. Но тут крепость осадили новгородцы, объявившие, что больше не желают видеть его князем. Они взяли в заложники дочерей и бояр Дмитрия, пообещав отпустить их, когда люди его оставят крепость. Князь вынужден был скрыться на чужбине, «за морем», а новгородцы, изгнав дружину Дмитрия из Копорья, до основания разрушили крепость. Андрей объявил себя великим князем Владимирским, а в 1282 году получил от новгородцев предложение стать их князем. Но едва он успел сесть на княжение, как прискакал гонец с известием, что его брат в Переяславле собирает против него рать. Оказалось, Дмитрий, узнав, что ордынцы покинули его земли, вернулся на Русь с отрядами наемников, чтобы отдать отнятое. Андрей, прихватив с собой новгородскую дружину, вернулся во Владимир и вновь обратился за помощью к Орде. Дмитрия опять вынудили бежать. Но на этот раз он тоже решил обратиться за поддержкой к ордынцам. Дело в том, что как раз в это время скончался хан Менгу-Тимур, а его преемником стал Туда-Менгу, на которого имел большое влияние правитель самого западного ордынского улуса темник Ногай. Дмитрию удалось заручиться его поддержкой. Стоило Андрею узнать о том, кто стоит за Дмитрием, он добровольно отказался от претензий на великое княжение. В 1285 году новгородцы присягнули на верность князю Андрею. Узнав об этом, Дмитрий повел дружину на Новгород. Воевать с ним Андрей не рискнул. Более того, Дмитрий, устроив карательный поход против новгородцев, потребовал, чтобы брат присоединился к нему. Так Андрей был вынужден предать своих верноподданных, а новгородцы — вновь признать князем изгнанного ими Дмитрия. Не раз еще воевали за власть Дмитрий и Андрей. В 1293 году Андрей опять привел ордынцев на Русь. Четырнадцать городов были сожжены Ордой. Дмитрий успел бежать в Псков, а оттуда — в Тверь, где скончался в 1294 году. Андрей же стал великим князем Владимирским. Никакой любви у своих подданных он так и не снискал.

Самый младший сын Александра Невского Даниил в 1263 году занял московский престол. В отличие от своих братьев он мало воевал, разве что в 1301 году покорил Коломну, принадлежавшую рязанским князьям. В основном он занимался обустройством своего княжества, земледелием, развитием ремесел. Будучи человеком миролюбивым, Даниил постоянно пытался мирить своих воинственных старших братьев. Именно его считают родоначальником московской династии Рюриковичей. Пожалуй, из всех сыновей Александра Невского он один не посрамил славного имени своего великого отца.