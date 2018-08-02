«Перед тобой настоящая пропасть!»: нижегородцы устроили паломничество к огромному карстовому провалу

Неделю назад мы писали об образовавшемся рядом с деревней Неледино в Нижегородской области огромном карстовом провале и публиковали его фото. Он стал знаменит по всей стране, поражая своими масштабами — глубина 50 метров, а диаметр 32 метра! Также на этот провал можно взглянуть с высоты птичьего полёта.

Местные жители уже наделали фотографий со своей образовавшейся достопримечательностью. Табличка с запретом не помешала.

Светлана Самойлова написала в хештэгах, что на экскурсию ходят толпы. И это на самом деле так: многие хотят запечатлеть этот провал и себя рядом с ним.

Пользователь listopad_olga также написала, что находиться рядом с провалом очень страшно — кровь стынет в жилах и постоянное чувство тревоги никак не оставляет. Заглянуть внутрь не решилась.

Жители со всей Нижегородской области устроили самое настоящее паломничество. Кто-то также снимает издали, не подвергая себя опасности.

Или вот совсем свежая публикация, сделанная меньше суток назад.

Наталья Мышляева написала, что к этой пропасти страшно даже подползти. Но тем не менее она поборола свой страх — всё ради фото.

Андрей Щукин видимо приехал из самой столицы, чтобы взглянуть на этот провал и сделать его фото! Написал, что всего-то 540 километров от Москвы до свеженькой пропасти.

— Обычное поле, обычный лес и перед тобой настоящая пропасть! — восхитился он.

Он также опубликовал видео, где огромный провал кажется небольшой лункой среди полей и лесов. Но так лишь кажется.

А вот Олег Голов написал, что из-за запрещающей таблички, так и не взглянул на карстовый провал.

Несколько лет назад в Бутурлино в результате карстового провала под землю ушло три дома. В последние недели в Нижегородской области произошло много аномальных вещей: то болото резко стало кроваво-красным и привлекло внимание СМИ, то в пресных городских водоёмах жители нашли самых настоящих медуз.