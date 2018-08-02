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«Перед тобой настоящая пропасть!»: нижегородцы устроили паломничество к огромному карстовому провалу
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«Перед тобой настоящая пропасть!»: нижегородцы устроили паломничество к огромному карстовому провалу 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Неделю назад мы писали об образовавшемся рядом с деревней Неледино в Нижегородской области огромном карстовом провале и публиковали его фото. Он стал знаменит по всей стране, поражая своими масштабами — глубина 50 метров, а диаметр 32 метра! Также на этот провал можно взглянуть с высоты птичьего полёта.
Местные жители уже наделали фотографий со своей образовавшейся достопримечательностью. Табличка с запретом не помешала.
Светлана Самойлова написала в хештэгах, что на экскурсию ходят толпы. И это на самом деле так: многие хотят запечатлеть этот провал и себя рядом с ним.
Пользователь listopad_olga также написала, что находиться рядом с провалом очень страшно — кровь стынет в жилах и постоянное чувство тревоги никак не оставляет. Заглянуть внутрь не решилась.
Жители со всей Нижегородской области устроили самое настоящее паломничество. Кто-то также снимает издали, не подвергая себя опасности.
Или вот совсем свежая публикация, сделанная меньше суток назад.
Наталья Мышляева написала, что к этой пропасти страшно даже подползти. Но тем не менее она поборола свой страх — всё ради фото.
Андрей Щукин видимо приехал из самой столицы, чтобы взглянуть на этот провал и сделать его фото! Написал, что всего-то 540 километров от Москвы до свеженькой пропасти.
— Обычное поле, обычный лес и перед тобой настоящая пропасть! — восхитился он.
Он также опубликовал видео, где огромный провал кажется небольшой лункой среди полей и лесов. Но так лишь кажется.
А вот Олег Голов написал, что из-за запрещающей таблички, так и не взглянул на карстовый провал.
Несколько лет назад в Бутурлино в результате карстового провала под землю ушло три дома. В последние недели в Нижегородской области произошло много аномальных вещей: то болото резко стало кроваво-красным и привлекло внимание СМИ, то в пресных городских водоёмах жители нашли самых настоящих медуз.
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