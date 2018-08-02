Создание Красной Армии и другие вещи, которые сделал Троцкий для СССР

Льва Троцкого можно назвать одной из самых противоречивых фигур истории XX века. Он был идеологом революции, создал Красную армию и Коминтерн, мечтал о мировой революции, но стал жертвой своих же идей.

«Демон революции»

Роль Троцкого в революции 1917 года была ключевой. Можно даже говорить о том, что без его участия она бы потерпела крах. По оценке американского историка Ричарда Пайпса , Троцкий фактически возглавлял большевиков в Петрограде во время отсутствия Владимира Ленина, когда тот скрывался в Финляндии.

Значение Троцкого для революции сложно переоценить. 12 октября 1917 года он в качестве председателя Петросовета сформировал Военно-революционный комитет. Иосиф Сталин, который в будущем станет главным врагом Троцкого, в 1918 году писал: «Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета товарища Троцкого». При наступлении на Петроград войск генерала Петра Краснова в октябре (ноябре) 1917 года Троцкий лично организовывал оборону города.

Троцкого называли «демоном революции», но он же был и одним из её экономистом.

В Петроград Троцкий приехал из Нью-Йорка. В книге американского историка Энтони Саттона «Уолл-стрит и большевистская революция» про Троцкого написано, что он был тесно связан с воротилами Уолл-Стрит и в Россию отправился при щедрой финансовой поддержке тогдашнего американского президента Вудро Вильсона . Если верить Саттону, Вильсон лично выдал Троцкому паспорт и выделил «демону революции» 10 000 долларов (более 200 000 долларов в пересчете на нынешние деньги).

Эти сведения, однако, спорны. Сам Лев Давидович так прокомментировал в газете «Новая жизнь» слухи о долларах от банкиров:

«Относительно истории с 10 тыс. марок или долларов, то ни мое правительство, ни я об этом ничего не знали до появления сведений о ней уже здесь, в российских кругах и российском печати». Далее Троцкий писал:

«За два дня до моего отъезда из Нью-Йорка в Европу мои немецкие единомышленники устроили мне» прощальный митинг. На этом митинге состоялся сбор на русскую революцию. Сбор дал $310».

Однако другой историк, опять же американец, Сэм Ландерс, в 90-х годах нашел в архивах доказательства того, что деньги Троцкий все-таки в Россию привозил. В количестве 32000 долларов от шведского социалиста Карла Моора.

Создание Красной Армии

Троцкому также принадлежит заслуга создания Красной армии. Он взял курс на строительство армии на традиционных принципах: единоначалие, восстановление смертной казни, мобилизации, восстановление знаков различия, единой формы одежды и даже военных парадов, первый из которых состоялся 1 мая 1918 года в Москве, на Ходынском поле.

Важным шагом в создании РККА стала борьба с «военным анархизмом» первых месяцев существования новой армии. Троцким были восстановлены расстрелы за дезертирство. К концу 1918 года власть войсковых комитетов была сведена на нет. Нарком Троцкий своим личным примером показывал красным командирам, как нужно восстанавливать дисциплину.

10 августа 1918 года он прибыл в Свияжск для участия в боях за Казань. Когда 2-й Петроградский полк самовольно бежал с поля боя, Троцкий применил в отношении дезертиров древнеримский ритуал децимации (казнь каждого десятого по жребию).

31 августа Троцкий лично расстрелял 20 человек из числа самовольно отступивших частей 5-й армии. С подачи Троцкого декретом от 29 июля все военнообязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет было взято на учёт, была установлена военно-конская повинность. Это позволило резко поднять численность вооружённых сил. В сентябре 1918 года в рядах Красной армии состояло уже около полумиллиона человек — в два с лишним раза больше, чем ещё 5 месяцев назад. К 1920 году численность РККА составляла уже более 5,5 миллионов человек.

Заградотряды

Когда речь заходит о заградотрядах, то обычно вспоминают Сталина и его знаменитый приказ за номером 227 «Ни шагу назад», однако и в создании заградительных отрядов Лев Троцкий опередил своего противника. Именно он был первым идеологом карательных заградительных отрядов Красной армии. В своих воспоминаниях «Вокруг Октября» он писал о том, что он сам обосновывал Ленину необходимость создания заградотрядов:

«Чтобы преодолеть эту гибельную неустойчивость, нам необходимы крепкие заградительные отряды из коммунистов и вообще боевиков. Надо заставить сражаться. Если ждать, пока мужик расчухается, пожалуй, поздно будет».

Троцкий вообще отличался резкостью в суждениях: «До тех пор, пока, гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади».

Сверхиндустриализация

Лев Троцкий был автором концепции сверхиндустриализации. Индустриализацию молодого советского государства можно было проводить двумя путями. Первый путь, который поддерживал Николай Бухарин , предполагал развитие частного предпринимательства за счет привлечения иностранных займов.

Троцкий же настаивал на своей концепции сверхиндустриализации, заключавшейся в росте при помощи внутренних ресурсов, используя для развития тяжелой промышленности средства сельского хозяйства и легкой промышленности.

Темпы индустриализации были форсированными. На все отводилось от 5 до 10 лет. При таком раскладе «оплатить» издержки бурного промышленного роста должно было крестьянство. Если директивы, составленные в 1927 году к первой пятилетке, ориентировались на «бухаринский подход», то уже к началу 1928 года Сталин принял решение пересмотреть их и дал добро на форсированную индустриализацию. Чтобы догнать развитые страны Запада требовалось за 10 лет «пробежать расстояние в 50 — 100 лет». Этой задаче были подчинены первая (1928—1932) и вторая (1933— 1937) пятилетки. То есть Сталин пошел по пути, предложенному Троцким.

Красная пятиконечная звезда

Льва Троцкого можно назвать одним из самых влиятельных «артдиректоров» Советской России. Именно благодаря ему символом СССР стала пятиконечная звезда. При официальном утверждении её приказом Наркомвоена Республики Львом Троцким № 321 от 7 мая 1918 года пятиконечная звезда получила наименование «марсова звезда с плугом и молотом». В приказе также значилось, что этот знак «есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной Армии».

Серьёзно увлекавшийся эзотерикой, Троцкий знал, что пятиконечная пентаграмма обладает очень мощным энергетическим потенциалом и является одним из самых сильных символов.

Символом советской России могла стать и свастика, культ которой был очень силен в России начала XX века. Она была изображена на «керенках», свастики рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Фёдоровна перед расстрелом, однако единоличным решением Троцкого большевики остановились на пятиконечной звезде. История XX века показала, что «звезда» сильнее «свастики». Позже звёзды засияли и над Кремлем, сменив двуглавых орлов.