Как дешевый советский фотоаппарат помог двум студентам открыть международный бизнес

Камера «ЛОМО Компакт-Автомат» в то время была малоизвестна в мире и стоила дешево. Взяв на память несколько фотоаппаратов, студенты вернулись в Вену. Дома Бибэви и Фигель обнаружили, что камера была необычной — она делала снимки низкого качества, которые обычно считались испорченными. Через бока камеры проникал свет, из-за чего некоторые участки пленки получались «засвеченными». Иногда после проявки на фотографиях возникала странная, неестественная дымка.

По словам Бибэви и Фигеля, они нашли такую камеру в самое удачное время. Тогда проявка пленки стоила недорого и почти каждый человек мог позволить себе фотоаппарат. Однако у фотографии были определенные правила — нужно было выстраивать правильную композицию кадра, снимать осторожно и точно и выбрасывать фотографии с засвеченными участками или другими дефектами, появившимися во время проявки.

Салли Бибэви и Маттиас Фигель. Фото: Lomography

Бибэви и Фигель хотели избавиться от этих правил. Они создали Ломографическое общество — название было выбрано в честь той самой необычной камеры. Общество проводило выставки, на которых вывешивались «бракованные» фотографии без указания авторства — такой подход Фигель назвал «демократичным». Создатели нового направления хотели изменить отношение людей к фотографии и доказать, что ей могут заниматься не только профессионалы — каждый может носить с собой фотоаппарат и быть довольным своими снимками. Ломография была предназначена не только для тех, кто считал себя фотографами, но вообще для любого человека с камерой.

«В то время человек в среднем тратил полторы кассеты фотопленки в год — делал снимки на день рождения и на Рождество, — рассказала Бибэви. — Мы же предлагали поступать совершенно иначе: говорили людям, чтобы они всегда брали с собой фотоаппарат и всюду делали снимки».

Забавно, но у сообщества, которое хотела избавиться от правил фотографии, все-таки были свои законы. Вот как выглядят «10 золотых правил» ломографии:

Всегда носи с собой камеру.

Постоянно ей пользуйся — как днем, так и ночью.

Ломография не должна мешать твоей жизни, она должна быть ее частью.

Попробуй снимать от бедра.

Подходи к объектам вашего ломографического интереса максимально близко.

Не думай.

Действуй быстро.

Тебе не нужно знать заранее, что получится на пленке.

Как и после ее проявки.

Не думай ни о каких правилах.

Обычно заняться фотографией не так-то просто: фотоаппараты бывают дорогими, а еще нужно учитывать стоимость линз. Но этот стиль фотографирования был дешевым и доступным любому, у кого есть недорогая камера. При этом не нужно было беспокоиться, что что-то пойдет не так.

«Именно мы сказали людям, что фото без фокусировки может быть очень красивым, — рассказала Бибэви. — Снимок с засветами считался чем-то неприемлемым — люди вырезали такие кадры в проявочных. Но мы стали объяснять, в чем красота подобных фотографий, показывать, что они наиболее ценные, потому что в них есть неожиданные элементы».

Фото: Lomography

По словам пары, их движение воодушевило людей, которые ранее не решались заняться фотографией из-за боязни совершить ошибку. Точно так же сейчас любой человек, у которого есть смартфон, может красиво снимать свою жизнь, не называя себя фотографом и без какого-либо специального обучения.

«Снимайте, что хотите, не беспокойтесь о правилах, лайках и дизлайках, — сказал Фигель. — Это вы решаете, что такое хорошая фотография, а не кто-то другой».

Методы Ломографического общества нашли отклик у людей, а спрос на камеры рос. Общество заключило с заводом «ЛОМО» в Санкт-Петербурге договор на поставку фотоаппаратов, которые бы потом продавались в магазинах Lomography. После развала СССР фабрика столкнулась с финансовыми трудностями, но продолжала производство камер. Затем Владимир Путин , в то время заместитель мэра Санкт-Петербурга, предложил «ЛОМО» налоговую льготу в обмен на повышение покупной цены для Lomography. Какое-то время завод работал на таких условиях, но в начале 2000-х производство было перенесено на фабрику в Китае.

Вскоре бизнес стал международным, и магазины Lomography стали появляться в таких городах, как Гонконг и Нью-Йорк. Ассортимент тоже начал расширяться — теперь компания продавала не только оригинальный фотоаппарат «Ломо-Автомат», но и различные 35-миллиметровые камеры, фотопленку типа 120 и даже вернула популярность пленки формата 110, от которой ранее отказались другие производители. Фирма занялась производством видеокамер, фотоаппаратов моментальной печати и камер с точечной диафрагмой. Все продукты были аналоговыми, несмотря на то что казалось, что их существованию грозит растущая популярность цифровой фотографии. Некоторые товары даже продавались в магазинах одежды Urban Outfitters, например, 35-миллиметровые камеры, фотоаппараты мгновенной печати и пленка.

Фото: Lomography

С появлением цифровых технологий пленочная фотография определенно пережила ряд взлетов и падений. Какое-то время казалось, что она уйдет в прошлое. Однако ломографии удалось как-то выжить.

«Нас постоянно спрашивают, как нам удается до сих пор существовать, — сказала Бибэви. — Нашей компании уже 25 лет, и это довольно много по сравнению с нынешними молодыми стартапами. Думаю, нами всегда двигала любовь и жажда выжить. Половину нашего времени мы работали в умирающей сфере, если даже не больше».

Когда начали закрываться другие компании, занимающиеся аналоговой фотографией, создатели Lomography поняли, что им нужно сохранить знание о создании подобных снимков. Как оказалось, такая настойчивость себя оправдала, ведь похоже, что в последнее время фотопленка обретает вторую жизнь — причем она пользуется популярностью даже у молодых фотографов, которые еще не родились во время расцвета аналоговой фотографии.

Фото: Lomography

Но не совсем понятно, почему возвращается мода на фотопленку, особенно у молодого поколения. Бибэви и Фигель объясняют это тем, что для молодежи пленка кажется чем-то новым и неизведанным. «Сейчас она вызывает у них эффект сюрприза, — сказала Бибэви. — Люди очень любопытны. Именно любопытство заставляет человека покупать и пробовать что-то новое».

Сейчас возможность делиться фотографиями повседневной жизни — важная часть социальных сетей. И в Instagram есть множество фильтров, напоминающих об аналоговой эре. Например, один из них раньше назывался Lomo-fi и был отсылкой к ломографии.

Сейчас компания работает на волне вернувшейся популярности фотопленки. «Это не тренд, — прокомментировала Бибэви. — Раньше все думали, что аналоговая фотография исчезнет, но теперь, думаю, люди понимают, что она просто занимает свое место».

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