Как русские победили на Полтавской битве

Эта битва стала решающим сражением в Северной войне и одной из самых ярких побед русского оружия в истории.

Бог войны

Одним из главных факторов, обеспечивших победу русского войска над неприятельским, стала артиллерия. В отличие от шведского короля Карла XII, Петр I не пренебрегал услугами «бога войны». Против четырех шведских пушек, привезенных на поле под Полтавой, русские выставили 310 разнокалиберных орудий. За несколько часов на наступающего неприятеля были обрушены четыре мощных артиллерийских удара. Все они привели к серьезным потерям со стороны шведов. В результате одного из них и вовсе треть армии Карла попала в плен: 6 тысяч человек разом.

Петр-полководец

После полтавской победы Петр I был произведен в чин старшего генерал-лейтенанта. Это повышение — не простая формальность. Для Петра сражение под Полтавой было одним из важнейших событий в жизни и — с определенными оговорками — жизнью своей он мог при необходимости пожертвовать. В один из решающих моментов боя, когда шведы прорвали русские ряды, он выехал вперед и, несмотря на прицельную стрельбу, которую вели по нему шведские стрелки, скакал вдоль линии пехоты, вдохновляя бойцов личным примером. Согласно преданию, он чудом спасся от гибели: три пули почти достигли цели. Одна пробила шляпу, вторая попала в седло, а третья — в нательный крест. «О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего», — таковы знаменитые слова, сказанные им перед началом битвы.

Чтоб враг не испугался

Боевой дух воинов был под стать настроению полководца. Полки, оставленные в резерве, будто бы просились на передовую, желая принять как можно более деятельное участие в столь важной для страны битве. Петр был даже вынужден оправдываться перед ними: «Неприятель стоит близ лесу и уже в великом страхе; ежели вывесть все полки, то не даст бою и уйдет: того ради надлежит и из прочих полков учинить убавку, дабы через свое умаление привлечь неприятеля к баталии». Преимущество наших войск над вражескими и вправду было велико не только в артиллерии: 22 тысячи против 8 тысяч пехотинцев и 15 тысяч против 8 тысяч конницы. Чтобы не напугать неприятеля, русские стратеги прибегли и к другим хитростям. К примеру, Петр приказал переодеть опытных воинов в форму новобранцев, чтобы обманутый враг направил свои силы на них.

Окружение

Решающий момент в битве: распространение слуха о гибели Карла. Довольно быстро выяснилось, что слух преувеличен. Раненный король приказал поднять себя, как знамя, как идола, на скрещенных копьях. Он кричал: «Шведы! Шведы!» Но было поздно: образцовая армия поддалась панике и обратилась в бегство. Через три дня ее, деморализованную, настигла конница под командованием Меншикова. И хотя численный перевес теперь был у шведов — 16 тысяч против девяти — они сдались. Капитулировала одна из лучших армий Европы.

Отсудить лошадь

Впрочем, некоторые шведы смогли найти выгоду и в разгромном поражении. Денщик лейб-драгуна Карла Строкирха во время боя отдал лошадь генералу Лагеркруну. Через 22 года кавалерист решил, что пора вернуть должок, и обратился в суд. Дело было рассмотрено, генерала обвинили в конокрадстве и предписали выплатить компенсацию в 710 далеров, что равняется примерно 18 килограммам серебра.

Реляция о виктории

Парадоксально, но при том, что в самой битве русские войска по всем статьям были обречены на победу, реляция о ней, составленная Петром, наделала в Европе много шуму. Это была сенсация. В газете «Ведомости» было напечатано письмо Петра царевичу Алексею: «Объявляю вам о зело превеликой виктории, которую господь бог нам чрез неописанную храбрость наших солдат даровать изволил, с малою войск наших кровию».

Память о победе

В память о победе и погибших за нее воинах на месте битвы был установлен временный дубовый крест. Петр планировал также заложить здесь мужской монастырь. Деревянный крест был заменен на гранитный лишь через сто лет. Еще позже — к концу 19 века — на месте братской могилы построили тот памятник и часовню, что видят сегодняшние туристы. Вместо монастыря в 1856 году воздвигли храм во имя Святого Сампсония Староприимца, который приписали к Крестовоздвиженскому женскому монастырю. К 300-летию битвы часовню Святых апостолов Петра и Павла, стоящую на братской могиле, реставрировали, но она, как многие памятники истории на Украине, по-прежнему находится в аварийном состоянии и почти всегда закрыта для посещения.