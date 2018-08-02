Какие государства существовали на территории России

На территории современной России государственные образования возникали задолго до появления Древней Руси. Большая их часть была в Крыму, который и оставил нам в наследство свидетельства о их былом могуществе.

Скифское царство (VIII век до н. э — III век н. э.)

К VIII веку до н. э. скифы преимущественно переходят от кочевого к оседлому образу жизни. Поддерживая контакты с греческими полисами Северного Причерноморья, скифы активно развивают земледелие, торговлю: множится количество скифских городищ и увеличиваются их размеры. Политическому сплочению скифов способствовала военная экспансия в Малую Азию, Мидию, Сирию и Северный Кавказ. Постепенно военная демократия Скифии переросла в рабовладельческую монархию: царская власть стала наследственной и обожествлялась. Скифское царство с центром в Крыму просуществовало до середины III века и было разгромлено готами. Остатки скифов окончательно растворились среди племен Великого переселения народов.

Боспорское царство (480 год до н. э. — VI век н.э.)

В период основания греческих колоний на северном берегу Черного моря сложились благоприятные условия для объединения полисов по обеим сторонам Боспора Киммерийского (Керченского пролива). Постепенно города греческих поселенцев формируются в сильное и влиятельное Боспорское царство, которое достигло пика своего расцвета при династии Спартокидов. Заняв удачное положение, позволяющее контролировать пролив, Боспорское царство превратилось в развитую торговую державу. Особенно активным товарооборот был с Грецией. Афины получали с Боспора примерно половину всего импортируемого хлеба. С Греции в Боспор ввозились металлические изделия, дорогие ткани, терракота — всё это использовалось в налаживании отношений со знатью соседних племен. Со временем из-за натиска скифов, гуннов и готов боспорские цари вынуждены были искать поддержки у более могущественных соседей. Так Боспрское царство поочередно попадает в зависимость от Понтийского царства, Рима, Византийской империи и вскоре исчезает из истории как самостоятельное государство.

Империя гуннов (IV—VI век)

Империя гуннов, называемая еще Империей Аттилы — полиэтническое государство, основное население которого составляли гунны и сарматы. Расширение империи во многом обязано успешной завоевательной политике Аттилы. Непрерывные войны с Восточной и Западной Римской империей, Галлией, Византией, Сирией позволили Аттиле подчинить огромные территории. В период своего расцвета государство гуннов протиралось от побережья Северного моря на западе до Поволжья на востоке, от Дуная на юге до территории современной Москвы на севере. По сведениям современников, «разрушитель Европы» не собрался останавливаться на достигнутом и готовил поход в Персию. Смерть Аттилы оборвала его грандиозные планы а вместе с этим и пошатнула империю: с этого времени государство варваров стало утрачивать свои позиции.

Тюркский каганат (552 — 603 годы)

За свою недолгую 50-летнюю историю Тюркский каганат успел стать одним из крупнейших государств Азии. Во времена своего расцвета государство контролировало территории, которые позднее занимали Манчжурия, Монголия, Туркестан, Казахстан, его данниками были Сасанидский Иран и некоторые китайские государства. В состав Тюркского каганата входила и часть территорий современной России — Алтай, Северный Кавказ и Крым: последние две в 576 году были отторгнуты от Византии. Размаху территорий не уступал этнический состав каганата: тюркюты, согдийцы, башкиры, нушиби, усуни и другие народы. Высшим правящим лицом и военачальником государства являлся каган, самым известным из которых можно назвать Тобо-хана. Время его правления подняло Тюркский каганат вровень сильнейших государств того времени. Английский историк Генри Ховорс даже попытался от Тобо-хана вывести родословную Чингисхана. После смерти Тобо-хана в 581 году Тюркский каганат постепенно скатился к «великим распрям», которые привели сначала к расколу государства, а затем и к его исчезновению.

Государство алан (VI век — 1239 год)

Ранние упоминания об аланах относятся к I веку н. э. Считается, что племенной союз алан первоначально существовал в рамках сарматского народа, однако со II века он постепенно оформляется в самостоятельное территориальное образование — Аланию. В ходе Великого переселения народов значительная часть алан ушла в Западную Европу, нарушив целостность аланского населения Кавказа. И только к VI веку закладываются предпосылки становления аланской государственности. В начале IX века усилиями византийских миссионеров Алания принимает православие, которое с трудом здесь приживается. «Царь аланов — христианин в сердце, но все люди, населяющие его царство, — язычники, поклоняющиеся идолам», — пишет арабский географ Ибн-Русте. X–XI века стали апогеем духовной и материальной культуры Алании. Страну охватывает церковное строительство, выразившееся в десятках монументальных капелл. Расцвет Аланского царства во многом связан с ростом городов, превратившихся в центры торговли и ремесел. Как независимое государство Алания прекратила своё существование в период нашествия монгольских войск.

Хазарский каганат (650 — 969 годы)

Возникновение государства хазар связано с расширением на запад Тюркского каганата до границ каспийско-причерноморских степей. Однако к середине VII века междоусобицы привели к развалу Западно-Тюркского каганата, на руинах которого и выросла Хазария. Хазарский каганат был мощной, влиятельной силой в регионе, выделяясь боеспособной армией и искусной дипломатией. Особенно напряженными отношения у Хазарии были с Арабским халифатом. Не одно столетие велись арабо-хазарские войны, но в конечном итоге каганат не позволил арабам закрепиться в Закавказье. Военная добыча долгое время была главным источником доходов Хазарии. Государство развивалось и богатело. В каганате быстро разрастались города: Беленджер, Семендер, Саркел, Итиль. К IX столетию Хазарский каганат с завоевательной политики переключился на торговлю. Во многом это связано с принятием части хазарской элиты иудаизма. Однако внешнеполитическая ситуация оставалась для государства неблагоприятной: с переменным успехом складывались отношения с Византией, с востока угрожали кочевники, разрастался конфликт с Древнерусским государством. Поход Святослава в 964 году и стал началом падения Хазарского каганата.

Волжская Булгария (IX — XIII век)