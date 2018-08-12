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В Крыму двое туристов сорвались с высоты в реку
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В Крыму двое туристов сорвались с высоты в реку 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. За сутки в Крыму спасатели трижды оказали помощь туристам, которые получили травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.
Первый вызов поступил около 21.45. В районе русла реки Улу-Узень более чем трехметровой подпорной стены рухнула в реку 19-летняя девушка. По предварительным данным, у нее перелом ноги. Спасатели помогли достать пострадавшую из труднодоступной горной местности, а затем на жестких носилках доставили ее к карете скорой помощи.
В 23.35 спасателям поступило еще одно сообщение о том, что в пгт Партенит с высоты в реку упал 31-летний житель Украины. По прибытию на место спасатели закрепили пострадавшего на носилках и транспортировали к машине скорой.
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