В Крыму двое туристов сорвались с высоты в реку

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. За сутки в Крыму спасатели трижды оказали помощь туристам, которые получили травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Первый вызов поступил около 21.45. В районе русла реки Улу-Узень более чем трехметровой подпорной стены рухнула в реку 19-летняя девушка. По предварительным данным, у нее перелом ноги. Спасатели помогли достать пострадавшую из труднодоступной горной местности, а затем на жестких носилках доставили ее к карете скорой помощи.

В 23.35 спасателям поступило еще одно сообщение о том, что в пгт Партенит с высоты в реку упал 31-летний житель Украины. По прибытию на место спасатели закрепили пострадавшего на носилках и транспортировали к машине скорой.