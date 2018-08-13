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Видео: В Японии создали робота с лицом 10-летнего мальчика
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Видео: В Японии создали робота с лицом 10-летнего мальчика 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Японский инженер Хироси Исигиро из Осакского университета создал робота-андроида с лицом 10-летнего мальчика. Ученый, известный разработкой человекоподобных роботов, в этот раз удивил общественность тем, что его изобретение может правдоподобно копировать мимику людей.
Как сообщает издание TechCrunch, андроид-мальчик Ибуки имеет две руки и колесную платформу, на которой он и перемещается. Любопытно, что робот движется с помощью ассиметричных колес, благодаря чему устройство покачивается при «ходьбе», чем имитирует походку обычного человека.
Лицо Ибуки может не только выражать разные эмоции, но и совершать «непроизвольные» движения: например, робот моргает, немного двигает головой и глазами. По мнению создателя, «подобные разработки важны, поскольку открывают возможности для естественного невербального общения роботов и людей».
Примечательно, что в мире над созданием человекоподобных роботов работает не так много инженеров и организаций. Одна из главных тому причин состоит в том, что воспроизвести мимику людей на лице робота сложно и дорого. Тем не менее некоторые человекоподобные роботы стали уже всемирно известными. Так, гиноид София, разработанный в Гонконге, умеет поддерживать беседу, выражать эмоции, шутит и говорит на разных языках. А 25 октября 2017 года на саммите «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде ей было даже предоставлено подданство Саудовской Аравии, и, таким образом, София стала первым роботом, который когда-либо имел гражданство.
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