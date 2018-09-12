Гран-при форума макома в Узбекистане выиграли музыканты из Таджикистана

Коллектив из Таджикистана получил гран-при в 15 тысяч долларов на Первом международном форуме искусства маком. Классическую музыку востока исполняли 160 участников из 30 стран. Красочный фестиваль проходил в Узбекистане, в древнем городе Шахрисабз. Там побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Владимир Сероухов . С заходом солнца Шахрисабз лишь раззадоривается. Тут и праздник живота, и танцы, и музыка льется из каждого шатра, в общем от развлечений голова идет кругом. Казалось бы, можно заблудиться, но всю эту бесконечную аллею развлечений разделили на несколько регионов.

Многочисленная корейская команда ждет выступления. У них почти нет инструментов, только барабаны, поэтому основная забота артистов — правильный грим и хореография. Рядом настраиваются гости из Ирана. Их правило — никаких разговоров до выступления. Только магия звуков. Настоящей экзотикой стала группа макома из Токио. Музыканты показали яркое представление, совсем непохожее на все, что было до них. А в конце покорили всех без исключения заключительным номером. С первых нот показалось, что звучит Марсельеза, оказалось — гимн Узбекистана в японской аранжировке. Хотя все гости из страны Восходящего солнца были в своих традиционных кимоно, вокалистка одела традиционный узбекский наряд, и объяснила, что для нее это не чужая страна. «Я начала играть на дуторе еще в Японии, там это очень популярно. Потом искала работу через интернет и увидела объявление, что в Узбекистан нужны преподаватели. Здесь высоко оценили мое исполнение и пригласили обучать макому студентов. Я провела два лета в Бухаре и Самарканде, заодно выучила местный язык», — рассказала Машук Омазаки. Первый международный форум макома подошел к концу. Музыка, ради которой тысячи людей приехали в южный Узбекистан, живет сотни лет и завоевывает новых поклонников. Все они надеются, что через два года уже в Бухаре вновь покажут друг другу песни, но уже другие.

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