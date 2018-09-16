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В Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы
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В Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы 

RT на русском + ещё 9 16 часов назад
Фото: Главный региональный
В Тульской области состоялась историческая реконструкция Куликовской битвы, посвящённая 638-й годовщине сражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Великий подвиг русского воинства на Куликовом поле и сегодня остаётся символом единства, самоотверженности и силы духа нашего народа», — заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Для посетителей также работали ярмарка, выставки, торговые ряды. Кроме того, можно было посетить средневековое торжище, исторические площадки, передаёт kp.ru.
Куликовская битва прошла 8 сентября 1380 года, когда войска Дмитрия Донского победили армию Мамая.
Ранее сообщалось о фестивале исторической реконструкции «Русская земля» в Тверской области.
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