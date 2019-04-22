Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России

Александр Каменский. Иоанна VI провозгласили российским императором, когда ему было два месяца, а убили его в тюрьме в возрасте 23-х лет. Почти всю свою недолгую жизнь он провел в заключении, лишенный общения не только с родными, но и с другими людьми. Зачем императрица Елизавета Петровна придумала для него такую жестокую пытку и даже запретила упоминать имя своего предшественника на российском престоле? Почему Иоанна VI боялись Петр III и Екатерина II? Чем его смерть похожа на убийство императора Павла I? О печальной жизни и трагической гибели самого многострадального российского властителя «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, руководитель Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики

«Лента.ру»: Иоанна Антоновича часто называют Железной Маской русской истории. Императором он стал в младенческом возрасте, но потом всю жизнь провел в тюрьме. Правда ли, что младенец стал в 1740 году российским самодержцем только потому, что государыня Анна Иоанновна категорически не хотела оставлять трон потомству своего дяди Петра I? И стало ли это результатом затянувшегося противостояния Нарышкиных и Милославских?

Александр Каменский: Во-первых, я бы вообще не стал связывать эту историю с конфликтом Нарышкиных и Милославских — слишком много времени прошло с тех пор. Во-вторых, Анна Иоанновна действовала в рамках тогдашнего законодательства о престолонаследии, и ее желание сохранить власть для ближайших родственников — потомков царя Ивана Алексеевича — вполне естественно и объяснимо.

Вопрос о престолонаследии, который сейчас бы назвали транзитом власти, — это одна из главных проблем русской истории XVIII века?

Подобная трактовка свела бы русскую историю того времени к второстепенным сюжетам. Вопрос о транзите власти был связан с династическим кризисом Романовых, когда в 1730 году после смерти императора Петра II пресеклась ее мужская линия. Это конкретное обстоятельство обусловило многие последующие события, но вопрос о престолонаследии не был главной проблемой русского XVIII века.

Но почти все столетие Россию сотрясали дворцовые перевороты.

Эти перевороты имели разные причины, и проходили они тоже по-разному. Когда умерла Анна Иоанновна, регентом при новом императоре-младенце Иоанне Антоновиче стал ее многолетний фаворит Бирон. Но правил он всего три недели — в ноябре 1740 года во дворец ворвались гвардейцы и арестовали его в собственной спальне. Недавнего всесильного временщика связали, завернули в одеяло и протащили на гауптвахту мимо зала, где было выставлено тело почившей императрицы, при которой Бирон сделал головокружительную карьеру в России.

Символично. А почему гроб стоял так долго?

В то время царей долго не хоронили. Но это был типичный дворцовый переворот, а вот события 1741-го и 1762 годов следует считать государственными переворотами, поскольку речь тогда шла о смене монарха.

В обоих случаях была классическая узурпация власти — Елизавета Петровна и Екатерина II правили абсолютно незаконно. Но оба продолжительных царствования стали временем политической стабильности и оставили о себе добрую память. Русских людей того времени больше волновало не наличие или отсутствие легитимности, а то, насколько правитель соответствовал принятым в обществе представлениям о справедливости. Если вернуться к вашему вопросу, то перед Россией тогда стояли более существенные и важные задачи, чем транзит власти.

Какие именно?

Во-первых, позиционирование страны на международной арене. Я говорю о необходимости обрести и постоянное поддерживать статус великой европейской державы — а с этим у нас не всегда было гладко и благополучно. Во-вторых, это внутренние проблемы империи. Петр I оставил Россию в состоянии тяжелейшего финансово-экономического кризиса, для выхода из которого потребовалось несколько десятилетий. К концу XVIII века было очевидно, что главной проблемой стало крепостное право, вызывавшее нарастающее социальное напряжение в стране.

Уже тогда стало ясно, что крепостничество тянуло Россию назад?

Да, к исходу XVIII века все возможности дальнейшего развития страны в рамках крепостнической модели были исчерпаны. Но эта проблема еще долго оставалась нерешенной — последствия этого проявились уже к середине XIX века.

Как вы думаете, почему после свержения Бирона правительница Анна Леопольдовна, мать императора Иоанна Антоновича, так и не смогла удержаться у власти?

Тут можно выделить несколько причин. Во-первых, когда в октябре 1740 года умерла Анна Иоанновна, а императором был провозглашен младенец Иоанн Антонович, нашлось немало недовольных подобным поворотом событий. Одни считали, что справедливее передать корону цесаревне Елизавете, дочери Петра Великого. Других смущало то, что отец императора, принц Антон Ульрих Брауншвейгский, так и не принял православие, оставшись лютеранином.

Во-вторых, правительница Анна Леопольдовна была женщиной доброй, но совершенно лишенной каких-либо властных амбиций. К государственным делам она интереса не проявляла, найти для себя опору среди влиятельных придворных тоже не смогла. За год формального правления Иоанна Антоновича стало заметно, что государственная машина Российской империи пробуксовывает. К тому же не будем забывать, что Анне Леопольдовна на тот момент было всего 22 года — ей отчаянно не хватало ни политического чутья, ни жизненного опыта.

Это правда, что Елизавета Петровна осуществила переворот при поддержке Франции и даже что-то обещала Швеции, с которой Россия тогда вела войну?

То, что Елизавету поддерживала Франция через своего посланника маркиза Шетарди и лейб-медика Лестока, известно достоверно. Ей действительно советовали обратиться и к Швеции, пообещав взамен территориальные уступки, но от этого Елизавета категорически отказалась.

Есть версия, что непосредственным поводом к перевороту стало недовольство гвардии, которую Антон Ульрих, оставшийся в русской истории одним из пяти наших генералиссимусов, отправил воевать против шведов в Финляндию.

Такое было, но нельзя какое-либо событие сводить лишь к одной причине. Как правило, речь идет о нескольких взаимосвязанных факторах. Елизавета тоже была не слишком амбициозной и не стремилась любой ценой добиться власти. Но в конце 1741 года она оказалась в ситуации, которая не оставляла ей выбора. Остерман, фактически правивший Россией от имени Анны Леопольдовны, знал общественные настроения в столице и настоятельно советовал правительнице каким-либо образом нейтрализовать Елизавету Петровну.

Например каким?

Выдать замуж или, если та станет упрямиться, отправить в монастырь. Слухи об этом дошли до Елизаветы и побудили ее действовать незамедлительно. Судя по сохранившимся источникам, переворот 1741 года прошел необычайно легко и быстро.

Говорят, что когда Елизавета Петровна совершила переворот, свергла с престола императора-младенца и его мать-правительницу, она лично забрала царствующего ребенка из яслей и собственноручно вынесла его из дворца.

Подобные сведения иногда встречаются, но мне трудно говорить об их достоверности. Эта история может быть как правдой, так и полной выдумкой.

Как вы полагаете, Елизавета Петровна после прихода к власти действительно хотела отпустить брауншвейгское семейство в Европу, но передумала после известия о возможном заговоре Турчанинова, Ивашкина и Сновидова?

Надо иметь в виду, что Елизавета Петровна была женщиной капризной, но добросердечной и набожной. Когда в 1746 году Анна Леопольдовна скончалась при родах во время заточения в Холмогорах, тело бывшей правительницы привезли в Санкт-Петербург и торжественно похоронили в Александро-Невской лавре. Известно, что Елизавета присутствовала на церемонии прощания и даже плакала у ее гроба. Не будем еще забывать, что после прихода к власти она фактически отменила в России смертную казнь.

Очевидно, что никаких кровавых злодейств в отношении брауншвейгского семейства новая императрица совершать не собиралась. Поэтому ее первым порывом было выпустить бывшую царствующую фамилию в Европу. Я думаю, что решение она переменила под влиянием окружения, которое убедило Елизавету, что такой поступок будет опасен не только лично для нее, но и для всей империи.

Что брауншвейгское семейство может стать игрушкой в руках врагов России?

Конечно, и подобные соображения имели свои основания. Что касается заговоров, то слухи о них преследовали Елизавету Петровну на протяжении всего ее царствования. Императрица помнила, каким способом она сама пришла к власти, поэтому ей везде мерещились интриги и козни.

Эти заговоры действительно существовали или их выдумали в Тайной канцелярии? Я здесь говорю не только про историю с Турчаниновым, но и про знаменитое дело Лопухиных, известное по фильму «Гардемарины, вперед!»

Слово «заговор» не должно сбивать нас с толку. Сейчас мы под ним подразумеваем какую-либо интригу, когда конфиденты где-нибудь тайно собираются и разрабатывают конкретный план действий. Но в XVIII веке в России заговором считались любые разговоры на политические темы. Это была обычная болтовня недовольных или обиженных людей, как правило, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Например, печально известное дело царевича Алексея, которого допрашивал сам Петр I, во многом было построено на подобных разговорах людей из его окружения.

Какой-нибудь солдат из гвардейского полка мог в трактире спьяну ляпнуть, например, что тоже может стать царем, и его сразу бы поволокли в Тайную канцелярию, где такие слова могли всерьез интерпретировать как заговор. Я думаю, что дела Турчанинова и Лопухиных из этого разряда: первый был камер-юнкером Анны Иоанновны, после ее смерти оказавшийся задвинутым при дворе, а у Лопухиных имелись свои обиды на Елизавету Петровну.

Известно, что после переворота брауншвейгское семейство сослали в Холмогоры, где бывшего императора с четырехлетнего возраста отняли от родителей и содержали отдельно. Это правда, что все они жили под одной крышей, не зная об этом?

Да, они содержались под караулом в архиерейском доме, огороженном высоким забором. Иоанн находился в одной половине, его родители с братьями и сестрами — в другой. Причем общаться друг с другом им не позволялось.

Почему в 1756 году Иоанна Антоновича неожиданно перевели из Холмогор в Шлиссельбургскую крепость?

В 1756 году Иоанну Антоновичу исполнилось 16 лет, и он стал реально опасен для Елизаветы Петровны. К тому же тогда Россия участвовала в Семилетней войне с Пруссией, а в таких случаях верховная власть всегда нервничала. Например, все удивляются чрезмерно жесткой реакции Екатерины II на «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Но книга появилась в момент острой внешнеполитической ситуации, когда в Петербурге ожидали войны с Пруссией. Если бы Радищев издал ее несколькими годами ранее, вряд ли он подвергся бы столь суровым репрессиям.

Имелась ли связь между этапированием Иоанна Антоновича в Шлиссельбург и небезызвестным делом Ивана Зубарева ? Существовал ли в реальности план прислать к Холмогорам прусские корабли, чтобы освободить брауншвейгское семейство, а внутри России поднять восстание старообрядцев? Или это тоже были досужие разговоры?

Связь, безусловно, существовала. Что на самом деле представляло собой дело Зубарева, сейчас сказать трудно. Слишком сложно в этом сюжете отделить правду от явного вымысла.

Это правда, что Елизавета ввела запрет на имя Иоанна — по совету французского посла Шетарди, который сказал, что нужно «уничтожить даже следы царствования Иоанна»? Вы говорили, что это был уникальный случай, когда власть сознательно и целенаправленно стремилась вычеркнуть из памяти русских людей целый эпизод национальной истории.

Насчет достоверности слов Шетарди мне сказать трудно, но это действительно была беспрецедентная в нашей истории акция, когда даже имя предшествующего монарха отовсюду старательно вымарывалось. Из учреждений убирали все документы с упоминанием императора Иоанна Антоновича (их потом хранили в архивах с подписью «дела с известным титулом»), а из денежного обращения изымали монеты с его изображением. Причем с 1745 года хранение таких монет расценивалось как государственное преступление — с соответствующими последствиями.

Какой был в этом смысл? Ведь народ все равно помнил, что был такой император, хоть и младенец, который неизвестно куда пропал.

Елизавета Петровна осознавала нелегитимность своего царствования. К тому же люди XVIII века мыслили иначе, чем мы, и поэтому императрица всерьез надеялась уничтожить память о своем предшественнике. Надо сказать, она немало в этом преуспела — даже сейчас мало кто помнит этого российского императора. С другой стороны, мне кажется, Елизавета Петровна всегда чувствовала вину перед Иоанном Антоновичем и всем брауншвейгским семейством, которым она фактически поломала жизнь.

Как вы думаете, как Иоанн Антонович научился читать и писать, если существовал запрет на его обучение грамоте?

Как все было на самом деле, мы теперь уже не узнаем. Скорее всего, несмотря на запрет, его выучили в Холмогорах приставленные к нему люди. Кто-то должен был заботиться о ребенке, которого с четырех лет навсегда лишили родителей.

Видимо, эти же люди рассказали Иоанну Антоновичу о его происхождении?

Скорее всего. В Холмогорах при нем были и женщины, которые наверняка жалели несчастного ребенка. Возможно, кто-то из них проговорился. Поэтому Иоанн Антонович знал, что он законный российский император.

Почему бывшего императора с детства содержали в таких суровых условиях?

Об условиях содержания в Холмогорах известно мало, но в Шлиссельбурге режим действительно был достаточно жестким. А что вы хотите — это же крепость.

Но все-таки император, хоть и свергнутый, да еще и малолетний…

Об этом в то время мало кто задумывался. Разве что Петр III, пришедший к власти после смерти Елизаветы Петровны, распорядился сделать условия пребывания Иоанна Антоновича в Шлиссельбурге более человечными.

Разве не Петр III приказал ужесточить режим содержания узника?

Нет, режим ужесточила Екатерина II. Тогда же для охраны дополнили инструкцию, составленную еще при Елизавете Петровне, что в случае попытки освободить Иоанна Антоновича его следует немедленно убить.

Вы сказали, что Петр III смягчил условия содержания узника Шлиссельбургской крепости, но я читал, что при необходимости он разрешил бить его палками или плетьми.

Это другой аспект. Петр III и потом Екатерина II после посещения Иоанна Антоновича в Шлиссельбурге сочли его сошедшим с ума. Видимо, у него действительно были психические отклонения, что неудивительно, если учесть, что всю жизнь они провел в заключении. Например, Иоанн Антонович сильно заикался — в то время это считалось верным признаком психического расстройства. Методы обращения с такими людьми были в те времена суровы: если больной буянил, его «успокаивали» палками.

Как вы думаете, с какой целью Петр III и Екатерина II встречались с Иоанном Антоновичем?

Возможно, это было обычное любопытство или желание воочию убедиться, представляет ли этот человек для них угрозу. Я не исключаю, что Петр III по итогам этого посещения вообще мог выпустить Иоанна Антоновича за границу, но просто не успел этого сделать.

Почему Иоанна Антоновича нельзя было отправить в монастырь, подобно тому, как в начале XVII века поступили с Василием Шуйским

В середине XVIII века постриг в монахи и ссылка в отдаленный монастырь ничего не гарантировали. Тому пример — история с бывшим ростовским митрополитом Арсением, которого примерно в то же время лишили сана и отправили в далекий северный монастырь. Это не помешало ему продолжать проповеди против секуляризации церковных земель. В итоге властям пришлось Арсения расстричь и отправить в заключение в Ревельскую крепость (современный Таллин), где он потом и умер.

Существовал ли в действительности проект брака Екатерины II с Иоанном Антоновичем для легитимации ее власти после переворота 1762 года, или это были только слухи?

Такие разговоры шли в окружении Екатерины Алексеевны, но всерьез подобный вариант не рассматривался. Иоанн Антонович произвел на императрицу тяжелое впечатление, о чем она сама писала. Поэтому вряд ли Екатерина II на такое согласилась бы даже ради легитимации своей власти.

Чем на самом деле был заговор подпоручика Мировича, поднявшего в июле 1764 года мятеж в Шлиссельбургской крепости ради освобождения Иоанна Антоновича, во время которого охранники, в соответствии с инструкцией, убили бывшего императора? Часто говорят, что это была хитроумная провокация Екатерины II, чтобы покончить с претендентом на трон.

На мой взгляд, слухи о том, что действия Мировича стали результатом провокации Екатерины II, абсолютно беспочвенны. Во-первых, она отлично понимала, что подобные инциденты бросают тень как на нее лично, так и на ее царствование. Репутация императрицы и так была сильно подпорчена убийством свергнутого мужа — Петра III.

Во-вторых, к лету 1764 года Екатерина II основательно укрепила свою власть и прочно сидела на троне. Иоанн Антонович никакой опасности для нее уже не представлял. Поэтому, скорее всего, официальная версия дела Мировича соответствует действительности.

Именно поэтому в манифесте о смерти Иоанна Антоновича Екатерина II постоянно как бы оправдывается, а Мировичу припомнила все — и его украинское происхождение, и тот факт, что его дед незадолго до Полтавской битвы вместе с Мазепой переметнулся к шведам…

Да. Позже отца Мировича сослали в Сибирь, а всю семейную собственность конфисковали. Мирович дважды обращался с просьбой пересмотреть дело, но неизменно получал высочайший отказ. Видимо, от отчаяния и обиды он и решился на эту авантюру.

Но сторонники версии о причастности Екатерины к убийству Иоанна Антоновича задаются резонным вопросом: как простой подпоручик мог узнать главную государственную тайну России того времени — что ее бывший император содержится в Шлиссельбурге?

Нам, живущим в эпоху интернета и других средств массовых коммуникаций, трудно понять, как общались между собой люди XVIII века. На самом деле и в то время утаить что-либо было крайне трудно. Это хорошо видно по документам Тайной канцелярии, которая скрупулезно фиксировала распространение разного рода слухов.

Вспомним историю с кондициями, которые подписывала Анна Иоанновна перед приходом к власти в 1730 году. Казалось бы, о них никто не должен был знать, кроме нескольких членов Верховного Тайного совета. Но уже через несколько дней об этих злосчастных кондициях говорила вся Москва. Так же и тут — наверняка кто-то из сослуживцев Мировича кое-что знал о судьбе «царя Ивана» и проговорился об этом.

Наверное, грех так говорить, но, возможно, для самого Иоанна Антоновича мучительная смерть стала избавлением от всех страданий и мытарств, особенно если учесть судьбу его братьев и сестер, жизнь которых впоследствии так и не сложилась.

Его отец, принц Антон Ульрих Брауншвейгский, умер в Холмогорах в 1774 году совершенно ослепшим. Оставшимся членам семьи — Елизавете, Петру, Екатерине и Алексею — Екатерина II позволила выйти на свободу и в 1780 году отправила их в Европу к родной тетке, датской королеве Юлиане Марии. Но они всю жизнь провели в заточении и уже никуда не хотели ехать. Когда к повзрослевшим младшим братьям и сестрам Иоанна Антоновича приехал вологодский генерал-губернатор Алексей Мельгунов, они его попросили лишь разрешить им гулять на лугу и общаться с местными жителями.

В Европе уцелевшие члены брауншвейгского семейства не прижились и постепенно умерли друг за другом. Последняя из них, Екатерина Антоновна, в 1803 году написала прошение Александру I, в котором жаловалась на свою жизнь в Дании и умоляла позволить ей вернуться в Холмогоры. Так и не дождавшись ответа, в 1807 году она скончалась.

После пресечения брауншвейгской ветви рода Романовых на российском престоле утвердилась Гольштейн-Готторпская линия этой династии. Как вы думаете, последующие российские императоры ощущали вину за жуткую судьбу и страшную жизнь человека, который никому ничего плохого не сделал?

Не думаю, тем более что и у них были свои скелеты в шкафу.

То есть?

Я говорю про переворот 1801 года и убийство Павла I. Как вы думаете, в чем разница между ним и Иоанном Антоновичем?

Обоих жестоко убили.

Да, но Иоанна Антоновича убила собственная стража, действуя в полном соответствии с инструкциями. Кстати, в младенчестве его не успели короновать, что давало повод в официальных документах Елизаветы и Екатерины II именовать Иоанна просто принцем, а не императором. Но смерть Павла I была настоящим цареубийством, гибелью «помазанника Божьего», и общество с презрением смотрело на людей, причастных к этому преступлению.

Известно ли что-либо о месте захоронения Иоанна Антоновича? Несколько лет назад были сообщения, что его могилу якобы нашли в Холмогорах.

Я полагаю, что его похоронили на территории Шлиссельбургской крепости. Более внятных сведений об этом нет.

Получается, это самый несчастный правитель в истории России — единственный, место погребения которого до сих пор неизвестно?

Да. Понятно, что мы сейчас имеем все основания сочувствовать Иоанну Антоновичу и всему несчастному брауншвейгскому семейству. Начиная со второй половины XIX века, когда об этом стало можно писать, большинство историков относились к ним с состраданием. Однако их трагическую судьбу нужно помещать в контекст бурного и противоречивого русского XVIII века.