Что запрещено делать в Евсеев день

Сегодня православные вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самостаского. Рассказываем, какие запреты существуют на этот день.

Евсевий за свою веру подвергался гонениям и попадал в заточение, но не отказался от Христа. Епископ противостоял многим правителям, однако погубила его простая женщина-арианка. Она сбросила на голову Евсевия черепицу.

Люди верили, что сегодня нельзя жаловаться, лгать, а также злить кого-то. Кроме того, в этот день старались не покупать новых вещей, так как, считалось, что они быстро станут негодными. 5 июля также запрещено сквернословить.

Лучше посвятить этот день чистоте внутренней и внешней. Дела сегодня пойдут легко и принесут удачу, пишет «МК в Волгограде».