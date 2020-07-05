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Что запрещено делать в Евсеев день, 5 июля 

Волгоградская правда и ещё 3 11 часов назад
Что запрещено делать в Евсеев день
Фото: Волгоградская правда
Сегодня православные вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самостаского. Рассказываем, какие запреты существуют на этот день.
Евсевий за свою веру подвергался гонениям и попадал в заточение, но не отказался от Христа. Епископ противостоял многим правителям, однако погубила его простая женщина-арианка. Она сбросила на голову Евсевия черепицу.
Люди верили, что сегодня нельзя жаловаться, лгать, а также злить кого-то. Кроме того, в этот день старались не покупать новых вещей, так как, считалось, что они быстро станут негодными. 5 июля также запрещено сквернословить.
Лучше посвятить этот день чистоте внутренней и внешней. Дела сегодня пойдут легко и принесут удачу, пишет «МК в Волгограде».
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