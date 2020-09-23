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Японцы создали самый маленький в мире кубик Рубика 

News.ru и ещё 6 6 часов назад
Cоздан самый маленький в мире кубик Рубика
Фото: News.ru
В Японии продемонстрировали уникальный кубик Рубика, каждая сторона головоломки составляет 9,9 мм.
Как пишет агентство Киодо, это самый маленький в мире кубик Рубика из официально зарегистрированных как товар. Его цена составляет 198 тысяч иен (около $1,9 тысячи).
Кубик был создан Megahouse Corporation, дочерней компанией BANDAI CO., Ltd в сотрудничестве с небольшой провинциальной мастерской по производству металлоизделий Iriso Seimitsu Co., Ltd. В этой мастерской работают менее 20 сотрудников, однако она её продукция уже не раз получала престижные награды за самые маленькие игральные кости и титановую линейку с делением 0,1 мм.
Кубик Рубика был создан в 1974 году венгерским скульптором Эрне Рубиком. Он быстро стал популярным, появились фан-клубы игрушки и соревнования по его сборке. Во всем мире было продано около 350 млн головоломок.
Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект OpenAI с помощью роборуки может собрать кубик Рубика. Самой сложной частью работы оказалась физическая реализация. Только через год инженеры научили роборуку справляться с простой манипуляцией с кубиком.
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