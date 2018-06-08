Как Иван Грозный поучал европейских монархов

Послания Ивана IV европейским монархам — уникальный памятник литературы, позволяющий нам проникнуться характером и образом мыслей царя. В них Грозный, пренебрегая всякими условностями языка, смело обличает и поучает своих оппонентов, прибегая к многообразию интонаций — от легкой иронии до ничем не прикрытого сарказма.

Послание шведскому королю Густаву I (1496-1560)

Основные темы посланий Ивана Грозного монархам Швеции — полемика вокруг спорных территорий и сомнительности происхождения династии шведских королей. Так в письме королю Швеции Густаву I (его подлинник хранится в шведском архиве) Грозный в довольно уничижительной форме заявляет: «Ты, мужичий род, а не государский. Когда же новгородские наместники великого государя — царя русского пошлют своего посла к королю Густаву, то Густав, король шведский и готский должен будет перед этим послом целовать крест. Тому быти невозможно, что тебе мимо наместников с нами ссылатися». Тем самым Иван Грозный дает понять, что статус Густава I позволяет ему общаться с русским царем не иначе, как только через посредников. А как еще Иван Васильевич мог относиться к правителю страны, которая еще недавно была частью Датского королевства?

Послание шведскому королю Юхану III (1537-1592)

Письма сыну Густава I Юхану III относятся к разгару Ливонской войны (1558–1583), и естественно основной тон в них задает критика необоснованных, с точки зрения Москвы, шведских притязаний на исконно русскую вотчину. Иван Грозный рассчитывал, что Швеция осознала глупость своего поведения, однако воинственный настрой соседа убедил царя в обратном. «Не надеешься ли ты, что Шведская земля может по-прежнему плутовать, как делал твой отец Густав, нападавший вопреки перемирию на Орешек? Как тогда досталось Шведской земле!», — написал Иван Васильевич 11 августа 1572 года. Грозный предупреждает Юхана, что если он не одумается, то этой зимой сам увидит, как Россия «просит мира» и ответ будет более страшный, чем в прошлый раз. Во втором послании Ивана Грозного шведскому королю (от 6 января 1573 года) язык русского царя становится более «злым». С первых строк он ставит выскочку на место: «Ты пишешь свое имя впереди нашего — это неприлично, ибо нам брат — цесарь Римский и другие великие государи, а тебе невозможно называться им братом, ибо Шведская земля честью ниже этих государств». [С-BLOCK] Русский монарх все пытается услышать от Юхана III подтверждения знатности его рода, хотя, судя по язвительным интонациям, сам не верит в благородство кровей правящей шведской династии Ваза: «Ты говоришь, что Шведская земля — вотчина отца твоего; так ты бы нас известил, чей сын отец твой Густав и как деда твоего звали, был ли твой дед на престоле и с какими государями он был в братстве и в дружбе, укажи нам всех их поименно и грамоты пришли, и мы тогда уразумеем». Значительная часть письма посвящена несправедливому, по мнению Грозного, глумлению шведской стороны над знатными русскими посланниками, которых ограбили и оставили в одних сорочках. «А ведь это такие великие люди: отец того Ивана, Михаил Семенович Воронцов , был нашим наместником в нашей вотчине, в Великом Новгороде; а прежде никогда не бывало, чтобы от нас, государей, ходили послы в Шведскую землю: послы всегда ходили от новгородских наместников!». В ответ на это «злое дело» Иван Грозный вопреки охранной грамоте распорядился «обесчестить и отправить в заключение» шведских послов. «Но ты этому не дивись, — пишет Грозный Юхану — нельзя же было не ответить на твой недостойный поступок с нашими послами, да и то мы еще не поквитались за наших послов: ведь наши послы — великие люди, а те — холопы». [С-BLOCK] А дальше московский царь разоблачает шведских правителей, называя их представителями «мужицкого рода»: «Пишешь ты нам, что отец твой — венчанный король, а мать твоя — также венчанная королева; но хоть отец твой и мать — венчанные, но предки-то их на престоле не бывали!». Заканчивает Иван Васильевич свое письмо уже совсем дерзко: «А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы — так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой — бесчестие, если хочешь передаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты не напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем».

Послание английской королеве Елизавете I (1533-1603)

Переписка с Елизаветой I самая обширная в эпистолярном наследии Ивана Грозного. Известны 11 посланий русского царя королеве Англии. Несмотря на то, что Елизавета была единственная женщина, с которой Иван Васильевич состоял в переписке, он и в отношении к ней допускал язвительный тон высказываний. В самом известном письме от 24 августа 1570 года Иван Грозный жалуется Елизавете на то, что английские купцы в России, наделенные привилегией вести беспошлинную торговлю, начали чинить беззакония, продавая товары по «столь дорогой цене, какой они не стоят». Грамоты же, которыми обеспечивала Елизавета своих купцов, по словам Грозного, «не соответствуют обычаю, принятому у государей, — таким грамотам ни в каких государствах не верят». «У каждого государя в государстве должна быть единая печать», — учит королеву московский царь. Иван Грозный выражает наигранное недоумение, принижая достоинство королевы: «Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства, — поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры». [С-BLOCK] Вероятно, на характер царского послания повилял отказ Елизаветы на предложение Ивана Грозного о браке, а также обещание королевы предоставить русскому царю убежище лишь при условии, что он сам себя будет содержать. Грозный не касается щекотливого вопроса о женитьбе, но упрекает Елизавету в том, что она совершенно не управляет страной, вместо нее «другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести, и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли». «Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица… Все идет мимо тебя», — издевается над Елизаветой Грозный. Царь намекает, что если королева не прислушается к его советам, то он посмотрит, как ее купцы будут торговать. «А Московское государство пока и без английских товаров не скудно было», — заключает русский монарх.

Послание польскому королю Стефану Баторию (1533-1586)

Польша — еще один соперник России в Ливонской войне. Именно о беспочвенных притязаниях на земли Ливонии и делает акцент Иван Грозный в своем послании 1581 года польскому королю Стефану Баторию. «Известно, что вы называете Ливонскую землю своей попусту, желая пролития неповинной христианской крови», — замечает царь. — Вот ты писал, что предки наши несправедливыми поступками свое государство расширили, — а ты очень справедливо добываешь потерянное, проливая кровь вопреки присяге?». Русский государь выражает убеждение, что Баторий не сможет доказать, что Ливонская земля по праву принадлежит польской короне. Разговоры о Ливонии, по словам Грозного, паны начали вести только после появления лютеранства, «сколько ни разбирай это дело — всегда обнаруживается, что Ливонская земля в большей степени подчинялась нашему государству, чем вашему». Прошелся Иван Грозный и по уровню свобод в Ливонии и Польше, намекая на то, что Баторий узурпировал власть на этих землях. Европейской «демократии» царь противопоставляет положение дел на Руси. «А у нас государь — по нашей воле: выбираем себе государем кого захотим; какой бы ни был у нас государь, а без нас ничего не делает; а если и захочет что-нибудь делать, так мы не дадим». В конечном итоге Грозный заверяет польского короля, что он присягнул народу и «будет добывать наши давние владения и очистит Ливонскую землю».