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Кто есть кто: знаете ли вы знаменитостей в лицо?
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Кто есть кто: знаете ли вы знаменитостей в лицо? 

Рамблер 10 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org
Героев нужно знать в лицо. Чаще мы знаем артистов, которые их играют, нежели, собственно, оригинал. Но случается так, что и артистов частенько путаем. Пройдите наш тест и проверьте свою эрудицию.
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