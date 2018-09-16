Кто есть кто: знаете ли вы знаменитостей в лицо?

Героев нужно знать в лицо. Чаще мы знаем артистов, которые их играют, нежели, собственно, оригинал. Но случается так, что и артистов частенько путаем. Пройдите наш тест и проверьте свою эрудицию.