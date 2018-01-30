Самый сильный ребенок изменился до неузнаваемости

Пятнадцать лет назад мир сходил с ума от «Маленького Геркулеса» — восьмилетнего Ричарда Сандрака (Richard Sandrak), который выглядел не как ребенок, а скорее как профессиональный бодибилдер. В 2000-х мальчика называли самым сильным ребенком в мире.

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Ричард родился в небольшой деревушке в Украине в семье Павла Сандрака, чемпиона мира по боевым искусствам, и Лены Сандрак, профессионально занимавшейся аэробикой. Когда мальчику было два года, семья переехала в США, и вскоре Ричарда начали тренировать. Когда ему было восемь, он жал от груди свой двойной вес. Когда исполнилось 11, он уже мог жать тройной. Но сейчас Ричарду 26 лет, и исполнять мечту родителей, которые, по сути, лишили его детства, он отказался.

За тяжелыми тренировками и строгой диетой следил отец мальчика, бывший чемпион по боевым искусствам. Общество и восхищалось невероятными результатами Ричарда, и осуждало слишком жесткое отношение к ребенку. Семья из Пенсильвании перебралась в Калифорнию, чтобы попробовать прорваться в желанный мир шоу-бизнеса, наняла менеджера, чтобы тот продвигал Ричарда.

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Родители мечтали превратить сына в Арнольда Шварценеггера, хотели, чтобы он снялся в голливудском фильме.

Когда Ричарду было 11 лет, отца посадили на три года в тюрьму за домашнее насилие: он избивал жену. Мальчик сам позвонил в полицию. После этого Ричард перестал общаться с отцом, но продолжал тренироваться. А после подросткового возраста и вовсе забросил тренировки.

Сейчас Ричарду Сандраку 26 лет, выглядит он как обычный парень, без выдающихся мышц и шести кубиков. «Я больше не качаюсь, надоело». Физическую форму он поддерживает бегом и скейтбордом.

Работает каскадером в шоу Waterworld в лос-анджелесском парке Universal Studios, где в него стреляют и поджигают пять раз за день. «Из меня пытались сделать ошибку природы. Но есть куча детей, которые добивались похожих результатов».

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