Что пришлось пережить девушке «с половиной лица»

Публикация от Ivanka Danišová (@ikinka7) Окт 13, 2017 в 1:41 PDT Иванка Денисова из Словакии родилась с синдромом Гольденхара. Это редкая врожденная патология, при которой половина черепа остается недоразвитой.

В детстве девочка практически не слышала правым ухом, не могла жевать правой стороной и терпела сильные боли в слуховом канале. Врачи твердили в один голос, что с таким диагнозом ей долго не прожить, но сегодня Иванке уже тридцать.

"Я самый счастливый человек в мире, потому что прошла еще через одну челюстно-лицевую операцию. Это самое прекрасное чувство, когда мечта жить как здоровый человек, становится реальностью. Таким людям, как я, никогда не бывает легко, но нельзя оставлять надежду", — говорит Иванка. Публикация от Ivanka Danišová (@ikinka7) Апр 30, 2017 в 10:01 PDT После проведенных операций девушка лучше слышит и наконец-то может жевать правой стороной. Иванка не собирается останавливаться на достигнутом, уже в сентябре она отправится в Америку на операцию по реконструированию лица.

Хотя в детстве Иванка страдала от депрессий, сегодня она жизнерадостна и уверена в себе. Девушка активно ведет блог в инстаграме, чем очень вдохновляет людей с таким же синдромом.

Те, кто знаком с Иванкой, говорят, что она очень позитивный человек и всем дарит улыбки.