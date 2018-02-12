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Что пришлось пережить девушке «с половиной лица»
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Что пришлось пережить девушке «с половиной лица» 

Рамблер 12 февраля 2018
Иванка Денисова из Словакии родилась с синдромом Гольденхара. Это редкая врожденная патология, при которой половина черепа остается недоразвитой.
В детстве девочка практически не слышала правым ухом, не могла жевать правой стороной и терпела сильные боли в слуховом канале. Врачи твердили в один голос, что с таким диагнозом ей долго не прожить, но сегодня Иванке уже тридцать.
После проведенных операций девушка лучше слышит и наконец-то может жевать правой стороной. Иванка не собирается останавливаться на достигнутом, уже в сентябре она отправится в Америку на операцию по реконструированию лица.
"Я самый счастливый человек в мире, потому что прошла еще через одну челюстно-лицевую операцию. Это самое прекрасное чувство, когда мечта жить как здоровый человек, становится реальностью. Таким людям, как я, никогда не бывает легко, но нельзя оставлять надежду", — говорит Иванка.
Хотя в детстве Иванка страдала от депрессий, сегодня она жизнерадостна и уверена в себе. Девушка активно ведет блог в инстаграме, чем очень вдохновляет людей с таким же синдромом.
Те, кто знаком с Иванкой, говорят, что она очень позитивный человек и всем дарит улыбки.
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