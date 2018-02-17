Тест: насколько хорошо вы знаете картины Васнецова

Тест: насколько хорошо вы знаете картины Виктора Васнецова

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) — русский художник, мастер исторической и фольклорной живописи, с детства знаком всем нам благодаря, в первую очередь, его сказочным работам. Однако его творчество было куда более многогранным.

Виктор Васнецов родился в селе Лопьял Вятской губернии, в семье священника. Младший брат, Аполлинарий, также стал художником. Васнецов учился в Вятском духовном училище, затем в Вятской духовной семинарии, которую оставил, чтобы поступить в Академию художеств в Петербурге. После учебы ездил за границу. Начал выставляться с 1869 года, сначала в экспозициях Академии, потом — в выставках передвижников.