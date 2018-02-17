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Тест: насколько хорошо вы знаете картины Васнецова
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Тест: насколько хорошо вы знаете картины Виктора Васнецова 

Рамблер 17 февраля 2018
Фото: ru.wikipedia.org
Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) — русский художник, мастер исторической и фольклорной живописи, с детства знаком всем нам благодаря, в первую очередь, его сказочным работам. Однако его творчество было куда более многогранным.
Виктор Васнецов родился в селе Лопьял Вятской губернии, в семье священника. Младший брат, Аполлинарий, также стал художником. Васнецов учился в Вятском духовном училище, затем в Вятской духовной семинарии, которую оставил, чтобы поступить в Академию художеств в Петербурге. После учебы ездил за границу. Начал выставляться с 1869 года, сначала в экспозициях Академии, потом — в выставках передвижников.
Творчество Васнецова представляет собой переход от жанровой, подчеркнуто бытовой, живописи передвижников к фантастическому модерну. Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете творчество художника.
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