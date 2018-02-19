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Ребенок кричал в самолете 8 часов подряд
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Ребенок кричал в самолете 8 часов подряд 

Trendymen 19 февраля 2018
Восьмичасовой перелет из Германии в Нью-Йорк стал для пассажиров настоящим испытанием. В течение всего рейса маленький мальчик не прекращал истерику.
Потерявший всякий контроль ребенок кричит, ходит по рядам и пристает к пассажирам. Конечно, никто не может и подумать о том, чтобы успокоить его, ну а мать долгое время вообще ничего не предпринимает и включается в действо только в тот момент, когда мальчик уже начинает истерично биться об обшивку салона.
Несчастные пассажиры затыкали уши, но деваться в самолете от крика просто некуда. Стюарды пытались успокоить мальчика, но мать ребенка сказала, что «ему поможет только интернет».
Сам Таунли, поделившийся с пользователями Сети этой историей, не стал подавать иск авиакомпании Lufthansa, но другие пассажиры сделали это с радостью. На данный момент еще не известно, понесет ли какую-нибудь ответственность компания и будут ли предприняты какие-то санкции по отношению к родителям адского мальчишки.
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