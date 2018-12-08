Тест: узнаете ли вы Ленина в лицо?

С революции 1917-го года прошло более ста лет, но мы до сих пор спорим о смысле и цене тех событий, которые навсегда изменили и нашу страну, и весь мир.

И конечно, в центре обсуждения — противоречивые личности известных революционеров, которые и стали локомотивом роковых потрясений.

В последние годы было опубликовано немало архивных документов, рассказывающих об изнанке революционного движения, о его внутренней кухне и о непубличной стороне жизни его активистов.

Можно по-разному относиться к их деятельности и решениям, которые они принимали, но нельзя отрицать их вклад в историю.

Пройдите наш тест и попробуйте узнать знаменитых революционеров в лицо.