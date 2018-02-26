Обратная сторона профессии: ювелир

Говоря о профессии ювелира, непроизвольно представляются небожители, вся работа которых — это сверкающие камни, драгоценные металлы и красивые эскизы. Мы пообщались с Ольгой Шиховой , ювелиром бренда O-Sh, чтобы узнать, похожа ли работа ювелира на сказку (или нам так только кажется).

Как вы пришли к профессии дизайнера украшений? Это мечта детства или просто выгодное применение умения рисовать?

Моя первая работа появилась на втором курсе — это была летняя стажировка в должности костюмера. Мы снимали исторический фильм совместно с московской командой. Объем всего происходящего впечатлил, мне захотелось стать художником по костюмам, с этой целью я переехала в Москву. Далее начались киношные будни, один проект сменялся другим, но такой график сильно изматывал.

Мне хотелось создавать что-то невероятно красивое, уникальное, поэтому деятельность художника трансформировалась в профессию дизайнера одежды. Мне часто приходилось посещать модные мероприятия. На показе Кирилла Гасилина мы познакомились с моим нынешним партнером по бизнесу — Катей. Мы стали работать над капсульной коллекцией — это были минималистичные шелковые платья, дополненные съемными расшитыми воротничками. В итоге, воротнички стали пользоваться большой популярностью. Мы задумались о создании коллекции аксессуаров, и я пошла на курсы ювелиров.

Было трудно начать работать в новой сфере?

Начинать всегда трудно, а начинать что-то свое — вдвойне. Мне повезло, что рядом всегда были мои партнеры Илья и Катя. Нас никто не финансировал, мы работали, копили и экономили совершенно на всем. Было очень много задач: найти нужные кристаллы, качественную фурнитуру, зарегистрировать предпринимательскую деятельность, создать сайт. Со временем мы научились распределять обязанности: все вопросы, связанные с продажами, организацией бизнеса и пиаром взяла на себя Катя, Илья работал с цифрами, статистикой, помогал с техническими моментами. Когда ты часть сильной команды, даже самые сложные задачи становятся преодолимыми.

Какое украшение вы сделали первым в своей жизни?

Еще в детстве я сделала кольцо из фольги — такой аксессуар был у каждой пятилетней девочки. Однако первое серьезное воспоминание связно с другим украшением. В качестве эксперимента я собирала камушки и бусины на специальный ювелирный трос, таким образом, создала свой первый кафф на ухо — белый, переливающийся в солнечных лучах. Кстати, фото этого каффа можно найти в моем Instagram.

Бывают ситуации, когда нет вдохновения? Как бороться с этим?

Есть хорошая идиома: «Вдохновение — для любителей». Рабочий процесс непрерывен, любой блик может вдохновить, ты всегда находишься в поисках. Безусловно, мой рабочий процесс хаотичен и совсем не похож на работу в офисе, но каждый день необходимо сделать зарисовку или создать мудборд. Усилия над собой приводят к результату. Это действительно важно.

Какие возникали проблемы, связанные с производством украшений?

Мы были первыми, кто использовал латунь, поэтому все сложности испытали на себе. Например, работать с латунью так же, как с серебром, нельзя — она горит, а если паять ее оловом, то получается очень хрупкая конструкция. Такие особенности есть на каждом этапе, начиная с обработки материала, заканчивая гальваническим покрытием. Всегда необходимо учитывать примеси в сплаве.

Вы сталкивались с неприятными ситуациями на выставках?

О выставках у нас самое приятное впечатление. Три сезона подряд мы приезжали в Париж на Premiere Classe, где выставлялись среди 150 дизайнеров со всего мира. Мы были единственным российским брендом украшений. Международные байеры и стилисты были сильно удивлены, что в России существует модная индустрия и есть бренд, который создает украшения настолько высокого качества.

Вы работаете в коллаборации с другими ювелирами? Какие подводные камни у этой стороны бизнеса?

Если говорить о коллаборациях, то мы только начали работать в таком формате. Первое сотрудничество было с блогером и фотографом Анастасией Волковой . Мы знакомы с ней очень давно, и как-то за обедом Настя рассказала, что мечтает найти минималистичные украшения, но их нигде нет. Тогда мы решились на авантюру и создали капсульную коллекцию.

Были случаи, что кто-то предъявлял O-Sh претензии за воровство дизайна? Возникали проблемы с законодательством в процессе работы?

Мы щепетильно относимся к законам, чего не скажешь о других ювелирах. Частенько сталкиваемся с копированием дизайна наших украшений. Конечно, это говорит о том, что бренд достиг определенных успехов, но на самом деле хорошего в этом мало. Реплики выполняются из дешевых материалов, вряд ли кто-то заботится о гипоаллергенности. В свою очередь, мы регулярно готовим образовательные рассылки, в которых рассказываем о нашем производстве, например о том, что используем исключительно кристаллы и жемчуг Swarovski, доставляемые из Австрии, об уходе за украшениями и многом другом.

Что содержат эти образовательные рассылки?

Мы все больше углубляемся в образовательный контент, поэтому сейчас занимаемся разработкой полноценного блога нашего бренда. Мы планируем рассказывать клиентам о тонкостях производства украшений, о трендах, о том, как и с чем сочетать наши украшения. Так как наша аудитория состоит из занятых девушек, мы формируем емкие материалы, которые позволяют им за короткий срок получить всю необходимую информацию.

Бывали ли ситуации, когда то или иное украшение не пользовалось успехом и не продавалось? Что делать в такой ситуации?

Да, такие ситуации бывали. У нас небольшое производство, поэтому всегда есть возможность изменить дизайн или остановить изготовление украшений. Еще мы всегда запускаем первую партию в небольшом количестве, проводим тестирование, прислушиваемся к мнению #oshgirls. Только после этого начинается производство в полном объеме.

У вас появлялось желание кардинально сменить стиль бренда?

Мы пробовали работать в разных стилях и до сих пор немного модернизируем O-Sh. Необходимо менять контент, используемый брендом, потому что современные покупатели быстро теряют интерес ко всему изученному. При этом очень важно сохранять свою уникальность.

Основное сообщение, которое мы транслируем: украшения — это неотъемлемая часть образа девушек, которая поднимает настроение, помогает расставить правильные акценты. Это не реликвия, которая передается из поколения в поколение, а лаконичный, универсальный способ быть настоящей, женственной и уникальной.

Что самое сложное в работе ювелира?

В ювелирной индустрии сложности есть на каждом этапе: трудно организовать бизнес ввиду непростой законодательной системы, нелегко разобраться в юридических аспектах, особенно если ты творческий человек. На мой взгляд, в одиночку организовать все процессы практически невозможно, поэтому необходимо найти людей близких по духу, разделяющих одни и те же ценности. Мы провели полгода, формируя команду ювелиров, теперь у нас работают молодые ребята, готовые к смелым решениям бренда. Мы создаем настоящий мир O-Sh, объединяем людей близких по духу. Даже если человеку не близка фэшн-индустрия, он проникается атмосферой бренда, открывает для себя новые горизонты.