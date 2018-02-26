Японка — о том, чему научилась у московских коллег

В рубрике «Экспаты» иностранцы делятся впечатлениями о жизни и работе в России. В сегодняшнем выпуске японка Вака Танигути, которая работает в российском офисе Mitsubishi Electric, рассказывает о разнице в подходах к работе русских и японцев и о стереотипах, которые не оправдались.

Вака Танигути

Откуда: Япония.

Кто: Административный специалист в российском офисе Mitsubishi Electric.

Чем занимается: экспортным контролем; следит за соблюдением положений, политик и руководств компании, а также за соответствием требованиям компании в сфере compliance.

Мама в детстве читала мне русские сказки, меня водили в школу русского балета. Возможно, этот вид искусства сформировал мою симпатию к этой стране и заставил переехать. Я уехала из Японии, когда мне было 15 лет — окончила языковую школу в Австралии, а степень бакалавра получила в Англии — в Бристольском университете. Девять лет назад переехала в Россию.

Россия: ожидание и реальность

Когда я переехала, знала только русский алфавит, и меня пугал языковой барьер. А еще больше — русская зима. Оказалось, здесь намного холоднее, чем я себе представляла.

Еще мне говорили, что Москва — очень дорогой город. Это тоже не подтвердилось.

Онлайн-шопинг в России, наверно, лучший в мире. Можно заказать несколько размеров одной и той же модели, набрать разных вещей. Одежду привезут к вам домой — есть возможность сначала померить, а потом купить. Такого сервиса никогда и нигде я раньше не встречала.

А еще в Москве магазины работают после шести вечера, а в Лондоне нет. Где логика? В это время народ как раз работать заканчивает. Взрослая жизнь До переезда я была в России два раза. Здесь все так быстро меняется. У меня сложилось впечатление, что я приезжала в одну Россию, а когда переехала, попала в совершенно другую страну. Первый раз была здесь вместе со своей семьей — мы отмечали Новый год во Владивостоке. Это был 1992 год — только распался Советский Союз. Второй — когда училась в университете — у меня была стажировка в Москве. Мне здесь так понравилось, что решила поступить в магистратуру МГУ.

На последнем курсе университета с мной связалось рекрутинговое агентство, которое специализируется на найме японцев в наши представительства в Москве. Они нашли меня в LinkedIn и предложили место в московском офисе японского банка.

Им нужен был человек на административную позицию, который знал японский, русский и английский языки. Мне было интересно получить международный опыт, поэтому согласилась.

Проработала в банке около трех лет, а потом в поиске новых перспектив решила перейти в российский офис Mitsubishi Electric, где работаю до сих пор. Вторую работу тоже помогло найти агентство. На моей должности больше платят в Японии. Но из России уезжать не хочу — интереснее жить и работать в другой стране. Когда получаешь международный опыт, к местному возвращаться не хочется.

Японский трудоголизм vs русская находчивость

Я долго не могла понять, как русские коллеги успевают во время работы и пообщаться между собой, и на чай-кофе несколько раз сходить и при этом к концу рабочего дня выполнить свои задачи. Решила, что тоже так хочу — балансировать между «работа-перерыв-работа», потому что эффективность от этого выше, а стресса намного меньше.

В России не такая огромная пропасть между сотрудниками и руководителями, как в Японии. Здесь между ними могут выстраиваться теплые и доверительные рабочие отношения. В Японии есть четкое разделение сотрудников по должностям и уровню управления.

Здесь все дела ведутся быстро и гибко. В Японии процесс принятия решений занимает очень много времени. Идея такого стиля заключается в стремлении к принятию верных и лучших решений для компании и в важности соблюдения всех правил и политик. Но при таком подходе процесс согласования может длиться действительно очень долго и к моменту принятия окончательного решения ситуация может измениться. В российской компании решения принимаются значительно быстрее. Русские не любят упускать возможности и терять свое время. Русские говорят все как есть, не скрывают своих эмоций и настроения. Мы же скрываем. Такой у нас менталитет. Если нам что-то не нравится, нас что-то не устраивает, мы стесняемся сказать об этом. Когда я разговариваю с японскими сотрудниками, я больше обращаю внимание на их мимику, поведение, жесты, чем на слова. Так я понимаю, что же на самом деле думает мой собеседник. В этом плане с русскими работать проще — не нужно копаться в их эмоциях, чтобы понять. Парадокс. Я работала в России, но как работают русские, не знала. Основная часть моих коллег в банке были японцами — русских было только двое. Поэтому корпоративная культура была соответствующая. Работать, не отрывая головы от компьютера, с девяти утра до шести вечера — японский подход к труду. Нас так учили — ни на что не отвлекаться. Иначе как успеть выполнить рабочие задачи? Когда перешла в Mitsubishi, испытала культурный шок. Основная часть сотрудников — русские. Оказалось, у японцев и русских разные подходы к работе, а результаты одинаковые.