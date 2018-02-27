Китаянка пережила смерть и рассказала о том свете

После пережитой клинической смерти, жительница Китая не боится умирать и точно знает, что когда жизнь заканчивается, это ещё не конец, она поделилась своим опытом и призвала человечество не боятся смерти.

Сюэ попала в больницу из-за сильнейшего кашля, который не могла вылечить продолжительное время. Врачи ввели Мей сильное лекарство, чтобы помочь избавиться от кашля, но вместо этого девушка впала в кому.

До этого случая, китаянка была атеисткой и не верила в сверхъестественное и в Бога, но этот случай изменил её представление навсегда.

Вот что она рассказала.

После того, как физическое впало в кому, душа отделилась от тела и она слышала все разговоры врачей, а также видела своё окружение и бесчувственное тело.

Душа Сюэ устремилась по туннелю, в котором были другие создания, она чувствовала всю их любовь и они мысленно успокаивали её и говорили, что она вернётся в своё тело.

Мей рассказала, что после того, как душа вернулась в тело, он поняла как устроена вселенная и почувствовала каждую частицу, из которой всё состоит. С её слов, это невозможно описать словами, но теперь она не боится смерти и это всего лишь начало.