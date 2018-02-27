В кого влюблялись и как женились рок-кумиры 80-х

Советская рок-музыка 80-х — это уникальное явление: несмотря на все запреты властей, она жила и развивалась, у нее были свои пророки и гении, на которых буквально молилась молодежь. О личной жизни легенд рока ходили легенды, но мало кто знал, как обстояли дела у знаменитостей на самом деле.

Борис Гребенщиков

Любовные связи этой живой легенды отечественной рок-музыки были весьма запутанными. Так уж сложилось, что каждая из трех жен Бориса Гребенщикова до него была спутницей кого-то из близких друзей музыканта.

Первую жену — Наталью Козловскую — Гребенщиков «отбил» у Михаила Файнштейна , который играл в «Аквариуме» на бас-гитаре. Свадьбу отпраздновали в 1976 году в Ленинграде, очень широко, из Москвы в гости приехали друзья — музыканты «Машины времени». Но прожили супруги вместе всего два года. Гребенщиков редко бывал дома, а после рождения дочери Алисы и вовсе перестал там появляться, так что Алису воспитывал отчим. Со второй женой, Людмилой Шурыгиной, которая была супругой его коллеги по группе Севы Гаккеля, Борис прожил 9 лет, у них родился сын Глеб. С третьей супругой, Ириной, ранее бывшей женой басиста «Аквариума» Александра Титова , БГ живет и сегодня, они вырастили дочь Василису.

Виктор Цой

Виктор Цой познакомился с Марианной (Марьяной) Родованской в 1982 году, в гостях у общих друзей. Марианна вспоминала, что 19-летний юноша вел себя нестерпимо самоуверенно. Однако и она не хотела уступать: чтобы продемонстрировать свою нестандартность, девушка написала свой номер телефона на щеке Цоя губной помадой.

Марианна была на четыре года старше, у нее за плечами уже был неудавшийся брак, у Цоя в то время не наблюдалось практически никаких доходов, но, тем не менее, любовь захватила их обоих сразу.

Молодые люди встречались целых три года — и только тогда Цой сделал предложение. Не было никаких белых платьев и шикарных банкетов: невеста пришла в загс в белом пиджаке и светлой юбке, а жених — в простом черном костюме.

Жизнь молодожены вели самую скромную — не было денег. У пары родился сын Александр, но это не помешало талантливому музыканту влюбиться в другую женщину спустя несколько лет после свадьбы. В 1987 году на съемках «Ассы» он познакомился с помощником режиссера, переводчиком и журналистом Наташей Разлоговой. Вспыхнувший между молодыми людьми роман продолжался до самой гибели лидера «Кино».

Цой ушел из семьи, честно признавшись, что влюбился. Но официально они с Марианной не развелись: он всегда повторял, что они остаются семьей, ведь у них есть сын.

Вячеслав Бутусов

Это была типичная студенческая любовь — долгие прогулки, когда Вячеслав провожал Марину из одного конца Свердловска в другой, где она жила. Нестандартный во всем, даже признание в любви Бутусов сделал необычное — спросил у Марины: «Как ты думаешь, ты мне просто нравишься или я тебя люблю?»

Семья Марины поначалу не приняла будущего зятя. Но вскоре случилось несчастье — отца Марины сильно избили, после чего он умер. Вячеслав в этой тяжелой ситуации всячески поддерживал семью невесты. Прошли похороны, и молодые поняли, что скоро у них будет ребенок.

Родители Бутусова жили в Сургуте. Именно они организовали пышную свадьбу для сына и невестки. И все было хорошо — ровно до того момента, пока Вячеслав не начал жить «на два дома», подолгу пропадая в Питере. В этом городе он нашел новую любовь.

Ею стала 18-летняяя Анжелика Эстоева. Познакомились они на улице — раньше девушка знала популярного музыканта только по голосу. Бутусов шел по улице в темных очках, пряча фингал; как вспоминала Анжелика, он был настолько отрешен от всего, что напоминал космического пришельца.

На тот момент с Мариной он жил практически порознь. Однако с первой женой его всю жизнь связывает общая дочь, родившаяся в 1980 году. В браке с Анжеликой, которую музыкант называет своим ангелом-хранителем. у Бутусова трое детей.

Константин Кинчев

Лидер культовой группы «Алиса» Константин Кинчев был неформалом, когда-то его даже исключили из комсомола — за неподобающую прическу. Его концерты сопровождались усиленными милицейскими нарядами и частыми стычками.

17 ноября 1987 года в числе ожидающих у служебного входа оказалась беременная жена Кинчева, Анна Голубева . Милиционеры не собирались пропускать ни ее, ни кого бы то ни было. Анну даже толкнули. Взбешенного Кинчева еле уговорили начать выступление, но одну из песен музыкант посвятил «иностранным гостям, ментам и прочим гадам». На него было заведено дело по ст. 206-й, ч. 2-я. Кстати, именно так «Алиса» позже назвала свой альбом.

В самый разгар этой истории, в феврале 1988 года у Кинчева родился сын Евгений.

Со своей второй супругой Александрой, дочерью знаменитого советского актера Алексея Локтева («Я шагаю по Москве»), Кинчев познакомился в 1988 году в… винном отделе Елисеевского магазина, куда зашел вместе с Юрием Шевчуком — собираясь отметить день рождения лидера «ДДТ». Саша стояла в той же очереди.

В сентябре 1991 года у супругов родилась дочь Вера, которая снялась в нескольких клипах отца. Через три года совместной жизни Константин и Александра обвенчались.

Впоследствии Кинчев, вспоминая свою бурную молодость, говорил, что в юности относился к женщинам, как к спорту: чем выше нагрузки — тем лучше. Лидер «Алисы» признавал, что их семья с Анной была «достаточно вольной» — во втором браке все стало по-другому.