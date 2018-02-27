В кого влюблялись и как женились рок-кумиры 80-х 

Советская рок-музыка 80-х — это уникальное явление: несмотря на все запреты властей, она жила и развивалась, у нее были свои пророки и гении, на которых буквально молилась молодежь. О личной жизни легенд рока ходили легенды, но мало кто знал, как обстояли дела у знаменитостей на самом деле.
Борис Гребенщиков
Любовные связи этой живой легенды отечественной рок-музыки были весьма запутанными. Так уж сложилось, что каждая из трех жен Бориса Гребенщикова до него была спутницей кого-то из близких друзей музыканта.
Первую жену — Наталью Козловскую — Гребенщиков «отбил» у Михаила Файнштейна, который играл в «Аквариуме» на бас-гитаре. Свадьбу отпраздновали в 1976 году в Ленинграде, очень широко, из Москвы в гости приехали друзья — музыканты «Машины времени». Но прожили супруги вместе всего два года. Гребенщиков редко бывал дома, а после рождения дочери Алисы и вовсе перестал там появляться, так что Алису воспитывал отчим. Со второй женой, Людмилой Шурыгиной, которая была супругой его коллеги по группе Севы Гаккеля, Борис прожил 9 лет, у них родился сын Глеб. С третьей супругой, Ириной, ранее бывшей женой басиста «Аквариума» Александра Титова, БГ живет и сегодня, они вырастили дочь Василису.
Виктор Цой
Виктор Цой познакомился с Марианной (Марьяной) Родованской в 1982 году, в гостях у общих друзей. Марианна вспоминала, что 19-летний юноша вел себя нестерпимо самоуверенно. Однако и она не хотела уступать: чтобы продемонстрировать свою нестандартность, девушка написала свой номер телефона на щеке Цоя губной помадой.
Марианна была на четыре года старше, у нее за плечами уже был неудавшийся брак, у Цоя в то время не наблюдалось практически никаких доходов, но, тем не менее, любовь захватила их обоих сразу.
Молодые люди встречались целых три года — и только тогда Цой сделал предложение. Не было никаких белых платьев и шикарных банкетов: невеста пришла в загс в белом пиджаке и светлой юбке, а жених — в простом черном костюме.
Жизнь молодожены вели самую скромную — не было денег. У пары родился сын Александр, но это не помешало талантливому музыканту влюбиться в другую женщину спустя несколько лет после свадьбы. В 1987 году на съемках «Ассы» он познакомился с помощником режиссера, переводчиком и журналистом Наташей Разлоговой. Вспыхнувший между молодыми людьми роман продолжался до самой гибели лидера «Кино».
Цой ушел из семьи, честно признавшись, что влюбился. Но официально они с Марианной не развелись: он всегда повторял, что они остаются семьей, ведь у них есть сын.
Вячеслав Бутусов
Это была типичная студенческая любовь — долгие прогулки, когда Вячеслав провожал Марину из одного конца Свердловска в другой, где она жила. Нестандартный во всем, даже признание в любви Бутусов сделал необычное — спросил у Марины: «Как ты думаешь, ты мне просто нравишься или я тебя люблю?»
Семья Марины поначалу не приняла будущего зятя. Но вскоре случилось несчастье — отца Марины сильно избили, после чего он умер. Вячеслав в этой тяжелой ситуации всячески поддерживал семью невесты. Прошли похороны, и молодые поняли, что скоро у них будет ребенок.
Родители Бутусова жили в Сургуте. Именно они организовали пышную свадьбу для сына и невестки. И все было хорошо — ровно до того момента, пока Вячеслав не начал жить «на два дома», подолгу пропадая в Питере. В этом городе он нашел новую любовь.
Ею стала 18-летняяя Анжелика Эстоева. Познакомились они на улице — раньше девушка знала популярного музыканта только по голосу. Бутусов шел по улице в темных очках, пряча фингал; как вспоминала Анжелика, он был настолько отрешен от всего, что напоминал космического пришельца.
На тот момент с Мариной он жил практически порознь. Однако с первой женой его всю жизнь связывает общая дочь, родившаяся в 1980 году. В браке с Анжеликой, которую музыкант называет своим ангелом-хранителем. у Бутусова трое детей.
Константин Кинчев
Лидер культовой группы «Алиса» Константин Кинчев был неформалом, когда-то его даже исключили из комсомола — за неподобающую прическу. Его концерты сопровождались усиленными милицейскими нарядами и частыми стычками.
17 ноября 1987 года в числе ожидающих у служебного входа оказалась беременная жена Кинчева, Анна Голубева. Милиционеры не собирались пропускать ни ее, ни кого бы то ни было. Анну даже толкнули. Взбешенного Кинчева еле уговорили начать выступление, но одну из песен музыкант посвятил «иностранным гостям, ментам и прочим гадам». На него было заведено дело по ст. 206-й, ч. 2-я. Кстати, именно так «Алиса» позже назвала свой альбом.
В самый разгар этой истории, в феврале 1988 года у Кинчева родился сын Евгений.
Со своей второй супругой Александрой, дочерью знаменитого советского актера Алексея Локтева («Я шагаю по Москве»), Кинчев познакомился в 1988 году в… винном отделе Елисеевского магазина, куда зашел вместе с Юрием Шевчуком — собираясь отметить день рождения лидера «ДДТ». Саша стояла в той же очереди.
В сентябре 1991 года у супругов родилась дочь Вера, которая снялась в нескольких клипах отца. Через три года совместной жизни Константин и Александра обвенчались.
Впоследствии Кинчев, вспоминая свою бурную молодость, говорил, что в юности относился к женщинам, как к спорту: чем выше нагрузки — тем лучше. Лидер «Алисы» признавал, что их семья с Анной была «достаточно вольной» — во втором браке все стало по-другому.