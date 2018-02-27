Царь скорпионов: мрачный властитель Египта

Помните фантастический фильм про Короля Скорпионов со «Скалой» Джонсоном? Оказывается, прототипом главного героя был вполне реальный правитель Древнего Египта, история которого мрачна и довольно запутана. Хор Скорпион, или Скорпион II прославился как один из самых могущественных царей того далекого времени… И в то же время, ряд крупных археологов вообще сомневается в его существовании. Так что же известно про настоящего Царя Скорпионов? Завоеватель

Первое свидетельство о царе Скорпионов датировано 3200 годом до нашей эры. Египтологи (по крайней мере, какая-то часть) полагают, что именно он сумел первым из египетских царей захватить самый важный город Верхнего Египта, Нехен. Тем самым правитель укрепил свое положение в стране и обеспечил преемственность династии потомкам. Знак Скорпиона

Символ скорпиона, лежащий в основе имени Скорпиона II, обычно связывается с культом Селкет. Здесь тоже есть неувязка: сам культ появился лишь в конце эпохи Древнего Царства, то есть намного позже времен правления царя-скорпиона. Споры об истинном значении символики имени среди историков не утихают уже несколько десятилетий — одни полагают, что Скорпион II был тем, кто начал возвышать новый культ, другие же обращают внимание на военные папирусы того времени, где скорпион использовался в качестве обозначения сильного и умелого военачальника. Личность и место в истории

Египтологи даже не могут точно решить, кто был предшественником Хора Скорпиона, а кто стал его преемником. Это на самом деле удивительно: реальная историческая личность при ближайшем рассмотрении оказывается каким-то неуловимым призраком. Сложности добавляют разночтения царских имен Додинастического периода. Наиболее вероятна версия, согласно которой Скорпион II был последним правителем Гераклеопольской династии — но и этот факт оспаривается многими египтологами. Булава Скорпиона

Единственное достоверное изобразительное свидетельство существования Царя Скорпиона — навершие так называемой «Булавы Скорпиона», обнаруженной Джеймсом Квибеллом и Фредериком Грином на раскопках Нехена (Иераконополь). К сожалению, методы их предшественников практически полностью уничтожили геологические слои, где был обнаружен артефакт и поэтому египтологи сумели лишь примерно датировать его концом Додинастического периода. Кровавый царь

Еще одним свидетельством дел Царя Скорпиона считается каменная глыба, обнаруженная неподалеку от озера Насер. На ней изображен огромный скорпион, попирающий лапами тела убитых врагов. Символика мертвых воинов позволяет предположить в них нубийцев — египтяне в то время обозначали своих старых врагов именно таким образом. Сцена может быть интерпретирована как великая победа Скорпиона II над враждебными нубийскими племенами: царь выступает в роли защитника и завоевателя одновременно. Две гробницы

Загадкой историков является и то, что сейчас обнаружены целых две гробницы, каждая из которых может принадлежать Царю Скорпионов. Первая, маркированная как «гробница В50», расположена неподалеку от Абидоса. Это квадратная камера из четырех комнат, заполненная дорогими артефактами и значками с изображением скорпиона. Вторая («гробница НК6-1») находится в Иераконполе — оформлена она аналогично первой.