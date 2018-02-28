Алексей Смирнов: клоун с разбитым сердцем

Картины с его участием «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «Полосатый рейс» и сегодня дарят миллионам россиян смех. Но сам Алексей Макарович был клоуном с разбитым сердцем, он так и не смог стать мужем и отцом, под конец жизни спился и отдал единственного родного человека в дом престарелых… Почему свадьба не состоялась?

Актер всю жизнь прожил очень скромно — в коммунальной квартире в крохотной комнатке в центре Ленинграда с тяжелобольной мамой. Анна Ивановна сильно сдала после войны, ведь на фронте погиб родной брат Алексея, Аркадий. И после Победы он посвятил всю свою жизнь ей, у него никогда не было детей, никто не видел его с женщинами.

— Он был командиром огневого взвода артиллерийской батареи, прошел всю войну, получил множество наград, но был контужен, — рассказывает племянница артиста Светлана Чекир. — Это сказалось на его мужском здоровье, поэтому он и не женился. Он никогда не вспоминал о войне, у нас в семейном архиве нет ни одной его военной фотографии. Я слышала от своей мамы, его двоюродной сестры, что у него до ухода в армию была девушка, она вроде бы его дождалась, но свадьба так и не состоялась. То ли дядя Лёша передумал, то ли Анна Ивановна была против. У нее-то характер еще какой был! Она была женщина властная, строгая, а дядя Лёша любил ее безумно.

На каких бы он гастролях ни был, каждый день ей звонил. Анна Ивановна очень ревниво относилась к нему, можно сказать, привязала к себе, она не хотела, чтобы у него был кто-то еще… Как-то он привел девушку в дом, она ее выгнала, мол, иногородняя, из-за прописки все затеяла. Анна Ивановна вообще людей не очень-то любила, а уж тем более в своем доме. Она и с родственниками никогда не стремилась общаться, считала себя такой привилегированной, была горда: мол, ее сын известный артист, а вы тут все простые работяги. А сам дядя Лёша своей популярности как бы стеснялся, в душе он, наверное, был одинок…

Пустая бутылка под кроватью — Он мне говорил: позвони домой и скажи так нежно по телефону: «Лёшенька», — чтобы мама услышала, — вспоминает 89-летняя актриса Вера Липсток . — Несмотря на комедийную внешность, он был очень ранимый. Однажды на съемках фильма мне надо было его ударить, а я никак не могла сделать это натурально. Режиссер был недоволен: мол, что ты не можешь как следует ему дать. Ну я и ударила! Эпизод получился, а Лёша потом два дня со мной не разговаривал, вот такой обидчивый был.

Мало кто знает, что жизнь клоуна была наполнена горечью и дома он мало смеялся…

— Последнее время дядя Лёша стал сильно пить, да еще и многие хотели с ним выпить. Он не отказывал, — признается племянница комика. — За два года до его смерти, в 1977-м, моя мама помогла ему пристроить Анну Ивановну в дом престарелых. Она последнее время стала совсем больна, даже дядю Лёшу не узнавала. Но, даже поместив ее в дом престарелых, он часто к ней приезжал вместе с моей мамой, и она потом вспоминала, что он каждый раз не мог сдержать слез.

Елена Санаева, актриса: Он носил в себе какую-то драму Сердце самого дяди Лёши стало сдавать. У него была ишемическая болезнь, давление скакало, одышка была сильная, плюс, конечно, лишний вес. Он умер 7 мая 1979 года, не дожив всего два дня до главного праздника нашей семьи — Дня Победы. Потом врачи показали нам с мамой пустую бутылку под его кроватью: видимо, кто-то из собутыльников дяди решил его порадовать.

— Он носил какую-то драму в себе, в которую никого не посвящал. Я не думаю, что у него было много поклонниц, он не тот мужчина, за которым ухаживают женщины. Но он был невероятно обаятельным, таким толстым и смешным, поэтому блестяще сыграл комедийные роли. Для него мама и работа были самым главным, и, если не было ролей, он начинал сильно переживать.