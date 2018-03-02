Как заработать $200 000 в 16 лет

В 13 лет Родни Гейнус начал писать скрипты на Java, в 16 лет он заработал на этом $200000. В семнадцать лет он создал приложение для Twitter Follow, которое за два года скачали около 150000 раз. Разработчик поделился на Medium своей историей о том, с чего начался его интерес к программированию.

От игр до кодинга

Все началось с того, что я увлекся видеоиграми. Почти каждый день я часами просиживал в Call of Duty, Gears of War, Runescape. Все мои друзья также в них играли, поэтому виртуальный мир очень быстро заменил нам реальный.

Больше всего мне нравилась Runescape. Я очень быстро подсел на эту ролевую игру.

Для тех, кто не знает: Runescape написана на Java. Единственное, что меня раздражало, — она очень долго загружалась. Тогда-то и проснулся мой интерес к этому языку. Я начал понимать, что если я бы умел кодить, я мог бы разработать собственную программу. Эта мысль прочно засела в моей голове. На протяжении следующих месяцев мой интерес к программированию продолжал расти.

Совсем скоро я нашел онлайн-книгу, которая называлась «Java за 21 день». Я скачал Eclipse и приступил к обучению. Книга меня очень увлекла, и, хотя я все еще продолжал играть, с каждым днем меня все больше и больше затягивало новое хобби.

После школы я приходил домой, делал уроки, играл в игры и писал код. Совсем скоро я начал применять свои познания в программировании на практике. Я писал скрипты, которые сканировали документы и разрабатывал интерфейсы и даже писал ПО, чтобы выполнить домашнее задание по математике.

Тогда мне казалось, что я обладаю какой-то суперспособностью, о которой никто не знал. Я рассказал своим друзьям, что учусь писать на Java, и предложил им присоединиться. Они отказались и продолжили играть.

Окунаясь глубже в программирование

Со временем я понял, что очень медленными темпами развиваюсь в Runescape. Мне это не понравилось. Поэтому я решил искать читы. К моему удивлению, на просторах интернета оказалось очень много макросов, ботов и скриптов, и все они могли автоматически играть вместо меня 24/7. Я был в восторге. Я перепробовал все боты, но большинство из них оказались бесполезными. Я продолжил поиски, пока не наткнулся на сообщество, где предлагались бесплатные боты. Я вступил в группу, еще не зная, что через несколько месяцев моя жизнь кардинально изменится.

В этом сообществе было все, о чем только мог мечтать такой парень, как я. За месяц я попробовал как минимум 20 скриптов. Некоторые могли разрезать дерево, некоторые — бороться с монстрами, а другие просто выполняли за меня задачи. Просто поразительно!

Я заметил, что скрипты были на Java, но еще не думал о том, чтобы написать свой собственный. Вскоре мой аккаунт временно забанили, как ни странно, не за использование ботов (просто я счастливчик). Я был сломлен. Я помню, как сидел в комнате, едва сдерживая слезы, потому что аккаунт, на который я потратил столько времени, заблокировали. Я умолял Jagex, компанию, которая разработала Runescape, чтобы они сняли бан, но все было безуспешно.

Превращая лимоны в лимонад

На протяжении недели я был зол и немного сбит с толку. Как теперь проводить время? Что сказать друзьям?

У меня не было ответов на эти вопросы. Я недолго думал и создал новый аккаунт. Я решил использовать все читы, которые нашел, чтобы прокачать свой аккаунт до уровня предыдущего. Но была одна проблема.

У моего аккаунта были высокие боевые характеристики, но к тому времени у сообщества не было ботов, которые могли бы сражаться вместо вас. Я продолжил поиски. Один раз я наткнулся на бота, который мог сражаться с цыплятами, и подумал: почему только с цыплятами? Почему не с монстрами?

Я посмотрел на код. Тогда-то я и решил, что, если внести немного изменений, я мог бы создать бота, который сражался бы с любыми монстрами. Применив свои недавно полученные навыки программирования, я создал GenericFighter — первого бота «все в одном».

После многократных тестов я понял, что GenericFighter готов. Он побеждал каждого монстра, и меня переполняла гордость, когда я выложил его в сообщество.

Всего за несколько недель он стал самым популярным ботом на форуме, и я очень быстро прокачал свой аккаунт в игре. Все меня хвалили. Я начал получать запросы на добавление функционала и отчеты об ошибках. Я становился зависимым от программирования.

Так продолжалось несколько месяцев. Чтобы поддерживать бота, я был вынужден совершенствовать свои навыки написания кода, и благодаря этому я с головой погрузился в мир Java. Однако тогда я еще не знал, что у основателей форума были грандиозные планы.

Я начал меньше играть. Большую часть времени я посвящал совершенствованию бота. Я усердно работал, и люди это заметили. Однажды со мной связались основатели сообщества. Они разрабатывали премиум-магазин для ботов, где создатели ботов могли продавать свои скрипты. Я был настроен скептически, но решил все-таки попробовать. Вскоре мы вместе с владельцем RSBots.net создали премиум-бота, который назывался AutoFighter Pro.

По сравнению с другими скриптами, AutoFighter Pro стоил не так уж и дорого — всего лишь $12,99. Не буду углубляться в скучные детали, как распределяли доход между авторами, основателями и продавцами. Просто скажу, что AutoFighter Pro купили более 30000 раз за два года.

С каждым месяцем продажи росли. Когда платформа расширилась, основатели пригласили еще больше авторов и продавцов. Начала развиваться конкуренция. Нужно было не просто кодить, но также уметь продавать свой продукт. Я быстро понял, что каждая деталь имеет значение.

На тот момент я выполнял обязанности менеджера по продукту и разработчика. Я прислушивался к отзывам пользователям, планировал фичи, сидел на форумах и постоянно выпускал обновления — и это было нормой.

В игре невозможны были сбои. Люди запускали эти боты не просто ради удовольствия, от них зависел их бизнес. Продажа GP (валюта в Runescape) и прокачанные аккаунты были распространенным феноменом, и, чтобы соответствовать всем этим требованиям, нужно было усердно работать.

Проблемы в раю

Когда я учился в школе, мой распорядок дня выглядел так: занятия, уроки и кодинг по ночам. В какой-то момент это повлияло на мои оценки в школе. Программирование стало моим приоритетом, и все свое время я посвящал AutoFighter Pro. Но скоро все закончилось.

Примерно через год был возбужден иск против учредителей магазина. На протяжении следующего года они продолжали бороться, но проиграли дело всего лишь за несколько дней до моего дня рождения. Все сайты, которые продавали премиум-ботов, закрылись.

Честно говоря, когда я только начинал, я не планировал рассказывать кому-либо о том, чем занимаюсь. Я был взволнован, потому что дела шли хорошо, но не знал, что мне нужно делать.

Самой первой об этом узнала мама. Конечно, она сначала растерялась. Она не понимала, чем конкретно я занимаюсь, и почему люди за это платили. Мой отец отреагировал точно так же. Однако они были рады за меня. Главное — я не нарушал закон. Больше я никому об этом не говорил, пока не закончил школу.

Вы, наверное, задаетесь вопросом: на что ребенок может потратить такие деньги? Что ж, я помог семье оплатить кредит, свозил их в Диснейленд и инвестировал в свое развитие.

Игры и программирование изменили мою жизнь.

С тех пор я продолжил писать коды, разрабатывать и продавать продукты. После всей истории с ботами я начал обучаться разработке на Android.

В феврале 2012 года я запустил Follow — приложение для Twitter, благодаря которому можно отслеживать, кто от вас отписался. Сейчас его скачали более 200000 раз.

Я бросил учебу в университете, чтобы запустить Puricode — компанию, занимающуюся разработкой продуктов. Мы хотели разрабатывать продукты для небольших предприятий и стартапов и выпускать собственные внутренние продукты. Мы начали наш путь с разработки приложения для доставки в колледжи, которое называлось Runn. Мы запустили его в кампусе Университета Уэйна. Оно быстро стало популярным, и через некоторое время нам написал Марк Кьюбан , чтобы обсудить возможность инвестирования.

Спустя два года мы перестали развивать Runn и решили сфокусироваться на других возможностях. В дополнение ко всему я работал разработчиком в Nexient, Ford и Nima Labs.

Сейчас я живу в Санта-Монике и работаю над криптографической утилитой SafePGP. Мне безумно повезло заниматься тем, что нравится.