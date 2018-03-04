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Из-за опухоли на глазу мужчина превратился в изгоя
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Из-за опухоли на глазу мужчина превратился в изгоя 

Anews 4 марта 2018
Фото: anews
Житель деревни Ванакерта из Индонезии страдает от жуткой опухоли, которая лишила его правого глаза и возможности нормально есть и говорить. Более того, он вынужден жить отшельником, поскольку другие граждане поселения попросту боятся его.
anews
Аномальная опухоль начала стремительными темпами формироваться на правом веке Херди Фирмансья, когда ему исполнилось три месяца. Родители беспокоились за своего сына и пять раз оплачивали операции, чтобы избавиться от недуга. Однако каждый раз опухоль росла заново и даже начала распространяться по другим частям тела мужчины.
anews
Медики Индонезии предполагают, что пациент страдает от ретинобластомы, которая уже охватила грудь, живот, ноги, руки и лицо мужчины.
anews
Мать Фирмансьи отмечает, что он родился здоровым ребенком, но в трехмесячном возрасте она заметила небольшой комочек на его правом веке, который никак не пропадал после хирургического вмешательства. Это заболевание угрожает жизни пациента, но больше всего он страдает от необходимости скрываться от людей, которые его боятся.
anews
82-летний отец Фирмансьи отмечает, что ради здоровья своего сына потратил все сбережения и даже продал один из домов, но усилия медиков не помогали решить проблему. Родители беспокоятся, что их сын потеряет не только зрение, но и жизнь из-за болезни и просят помощи в лечении.
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