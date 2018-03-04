Из-за опухоли на глазу мужчина превратился в изгоя

Житель деревни Ванакерта из Индонезии страдает от жуткой опухоли, которая лишила его правого глаза и возможности нормально есть и говорить. Более того, он вынужден жить отшельником, поскольку другие граждане поселения попросту боятся его.

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Аномальная опухоль начала стремительными темпами формироваться на правом веке Херди Фирмансья, когда ему исполнилось три месяца. Родители беспокоились за своего сына и пять раз оплачивали операции, чтобы избавиться от недуга. Однако каждый раз опухоль росла заново и даже начала распространяться по другим частям тела мужчины.

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Медики Индонезии предполагают, что пациент страдает от ретинобластомы, которая уже охватила грудь, живот, ноги, руки и лицо мужчины.

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Мать Фирмансьи отмечает, что он родился здоровым ребенком, но в трехмесячном возрасте она заметила небольшой комочек на его правом веке, который никак не пропадал после хирургического вмешательства. Это заболевание угрожает жизни пациента, но больше всего он страдает от необходимости скрываться от людей, которые его боятся.

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82-летний отец Фирмансьи отмечает, что ради здоровья своего сына потратил все сбережения и даже продал один из домов, но усилия медиков не помогали решить проблему. Родители беспокоятся, что их сын потеряет не только зрение, но и жизнь из-за болезни и просят помощи в лечении.