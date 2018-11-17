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Тест: угадайте писателя по его увлечению
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Тест: угадайте писателя по его увлечению 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Wikipedia
На свете множество разных хобби: от безобидного коллекционирования марок и открыток до весьма опасных прыжков с парашютом, например. Эти занятия помогают разнообразить досуг, делают жизнь более яркой, помогают справиться со стрессом и даже раскрыться талантам.
Многие писатели не могли представить свою жизнь без любимого хобби. Увлечения в какой-то мере даже стимулировали рабочий процесс.
Например, Михаил Лермонтов увлекался живописью и математикой, а Владимир Набоков изучал бабочек.
Порой того или иного человека сложно представить за каким-то определенным хобби. А сможете ли вы догадаться, чему посвящали свои свободные от основной деятельности часы известные писатели?
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