История москвича, который перестал стареть

Вячеслав Климов из Москвы в свои 55 лет выглядит на 20 лет моложе. Sobesednik.ru побеседовал с феноменом.

Он не делает модные уколы красоты, не тратится на пластику и фанатично не придерживается здорового образа жизни. В 15 лет он перенес клиническую смерть, которая, по его мнению, замедлила процессы старения в организме и усилила регенерацию. Падение в бездну

В 15 лет Вячеслав попал в страшную автомобильную аварию. Выпив, он вместе с другом решил прокатиться на машине. В результате водитель не справился с управлением, дальше — столкновение и мощный взрыв.

— У меня было обожжено 70 процентов тела, — вспоминает Вячеслав. — 30 процентов были ожоги третьей степени.

В больницах он провел полгода. После очередной пересадки кожи на спину (она больше всего пострадала) Вячеслав пережил клиническую смерть. Врачи даже сказали, сколько именно он был по ту сторону жизни — 4 минуты. Климов называет этот момент самым сильным и ярким переживанием.

— Меня перевернули на живот, чтобы кожа на спине лучше заживала, — рассказывает он. — И в этот момент мою грудь сильно сдавило. Я ощутил оцепенение рук, ног, холод и провалился сквозь постель в черную бездну. Впереди был свет, я летел к нему и чувствовал себя пылинкой, которую затягивает в пылесос.

По мере продвижения к свету Климов чувствовал, что теряет свою личность, перестает быть самим собой. В кромешной тьме он увидел две фигуры из белого плотного тумана, они трубили в рога. На его пути были четыре такие фигуры, он называет их привратниками.

— Я чувствовал, что теряю себя, и мне захотелось вернуться, как будто я еще не все сделал, что должен был, — вспоминает он.

Некоторое время Вячеслав колыхался во тьме, как поплавок, а потом полетел вверх. Была вспышка света — голубого, как при электросварке, а потом резкий скрежещущий звук. Он вернулся. «В 35 старшеклассник он опять»

Климов долго не замечал, что стареет не как другие, а намного медленнее. Когда Вячеславу перевалило за 35 лет, о несоответствии его внешнего вида и паспортных данных ему стали говорить люди уже в открытую. Сам же он ощущал себя не очень комфортно в молодом теле: «Мои сверстники — люди солидные, а я как был, так и остался пацаном». В 35 лет Вячеслав увлекся любительским театром. Студия, в которой он играл, принимала участие в конкурсе детских театров Москвы. Чиновники из департамента образования оценивали игру юных дарований.

— Наша режиссер после того, как комиссия посмотрела постановку, подходит ко мне и говорит: «Представляешь, они тебя за школьника приняли!» — улыбается мужчина. — Сказали: «Хорошо у вас старшеклассники играют».

Климов не знает, почему он выглядит моложе своих лет. В его 55 у него ни одной морщины. Возрастных заболеваний, которые к этому времени набираются, тоже нет, только бронхиальная астма, она у него уже давно. В начале 2000-х годов он ездил в НИИ геронтологии и НИИ биофизики клетки, делал специальные тесты. Они показали, что биологическое старение у него отстает на 15–20 лет от нормы.

У Вячеслава несколько версий, и основная — это воздействие мощного лечения после аварии. Ему тогда давали гормональные препараты. Он предполагает, что именно по-этому регенерация у него происходит лучше, чем у других. Советы по долголетию от Климова

• Больше путешествуйте, особенно по местам силы.

• Рыбачьте. Ходите в лес за грибами и ягодами: ориентирование в лесу развивает мозг.

• Любите то, чем занимаетесь.

Таких уникальных людей, как Климов, всего несколько в мире.

• Яков Циперович — поляк, проживающий в Германии. После клинической смерти, которая длилась час, он перестал стареть и спать.

• Семья Сюй на Тайване. Три сестры выглядят как двадцатилетние девушки, хотя им ближе к 40 годам. Их 60-летняя мать тоже выглядит моложе своего возраста и смотрится как их старшая сестра.