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8-летней мексиканке дали премию в области ядерной физики
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8-летней мексиканке дали премию в области ядерной физики 

Нож 6 марта 2018
Фото: Нож
8-летняя Сочитл Гваделупе Крус Лопес из мексиканской деревни получила премию факультета ядерной физики Национального автономного университета Мексики — крупнейшего вуза страны.
Девочка стала самой юной исследовательницей, получившей престижную награду, пишет El País. Жюри оценило изобретение, которое школьница сделала вместе с отцом. Это нагреватель для воды, работающий за счет солнечной энергии и сделанный полностью из подручных материалов: пластиковых бутылок, шланга, деревянных брусков и стеклянных перегородок из старого холодильника.
Аппарат обошелся семье примерно в 200 песо (около 600 рублей), его установили на крыше дома. За день он нагревает десять литров воды. Теперь третьеклассница планирует сделать еще один, большего объема. По ее словам, это экологичное изобретение, доступное людям с любым доходом.
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