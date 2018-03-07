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Замороженных в жидком азоте людей вернут к жизни
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Замороженных в жидком азоте людей вернут к жизни 

13 Новостей.ru 7 марта 2018
Фото: 13 Новостей.ru
Когда-то считалось, что заморозить человека и вернуть ему жизнь спустя время невозможно и тех учёных, которые говорили о таком способе считали сумасшедшими… однако прогресс не стоит на месте и с каждым годом всё больше сторонников того, что данный способ возможен.
Учёный из Америки Деннис Ковальски, рассказал о том, что наука настолько быстро развивается, что подобный способ станет возможным лет через 20-30 и те люди, который сейчас находятся в стадии заморозки смогут вернуться к своей жизни. Однако не всё так просто.
Скорее всего, здесь придёт на помощь медицина, которая сможет им дать новые теле, которые не будут стареть и иметь иммунитет к болезням. Сторонники криогенного сна погружают себя в это состояние не только из-за того, что у них находятся различные болезни или они слишком стары, многие идут на этот шаг будучи молодыми и здоровыми, чтобы проснуться в будущем, где не будет болезней и старости.
Стоит отметить то, что процедура эта не из дешёвых. Так, чтобы погрузить себя в состоянии криосна, в институте крионики просят за услугу около 30 тысяч долларов, не дешево, согласитесь?
Интересно то, что кроме людей в данном институте есть и животные, которых заморозили свои хозяева и мечтают об их лучшей жизни и бессмертии.
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