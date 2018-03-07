Умная колонка Amazon по ночам пугает своих владельцев жутким смехом

Умная техника, стремительно врываясь в нашу жизнь, иногда вместо того, чтобы упрощать жизнь, провоцирует различные, подчас забавные или жутковатые ситуации. Именно это и произошло с умной колонкой Amazon Echo, которая ни с того ни с сего начала издавать достаточно жуткий смех. Что звучит, согласно жалобам пользователей соцсетей, вдвойне ужасно, если подобное происходит среди ночи.

Естественно, колонка начинает смеяться не сама по себе. Во всем виноват встроенный голосовой ассистент Alexa, так что если у вас обычные «не умные» колонки или смарт-девайсы от другого производителя — вам бояться не стоит. По крайней мере пока. Но вернемся к Amazon Echo: в последнее время многие обладатели данного устройства начали жаловаться на то, что колонка по ночам включается и начинает смеяться. Кто-то сетует на то, что вместо будильника гаджет начал демонически смеяться ночью и даже в офисе во время совещания. Некоторые пользователи предполагают, что смех провоцируют какие-то определённые слова в разговоре людей, но остается непонятным, что вызывает смех колонки среди ночи, когда в квартире тихо.

Лежу в кровати, пытаюсь заснуть, как вдруг Alexa на моей колонке Amazon Echo издаёт очень громкий и жуткий смех… Боюсь, что меня сегодня убьют.

Естественно, причиной такого поведения является какой-то программный сбой, но дело в том, что Amazon Echo настолько продвинутая, что может сама вызвать полицию, скорую помощь или пожарную охрану, и нельзя исключать, что другой подобный программный сбой сможет нарушить работу городских служб, и кто-то из-за ложного вызова не получит необходимую помощь. Ну а напоследок хотели бы вам представить одно из многочисленных видео со смеющейся колонкой Amazon. Выглядит действительно достаточно жутко. Особенно если представить, что такой смех вдруг раздастся ночью, когда вы один в квартире.

http://youtu.be/juU9B6MEg9g