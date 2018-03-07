Обнаружены 17 гробниц первых китайцев

Археологи обнаружили на юге Китая 17 гробниц, которым, по предположениям ученых, много тысячелетий. Представители Провинциального института культурных реликвий и археологии предполагают, что захоронения — это часть пещеры площадью 1 500 квадратных метров, обнаруженной в сентябре прошлого года в деревне Жека в Вэньшань-Мяо-Чжуанском автономном округе.

Исследователи утверждают, что это самые старые из ныне известных гробниц в регионе. Возможно, часть из них была разграблена.

В гробницах были обнаружены культурные реликвии, включая керамические изделия и прялки.

По оценкам исследователей, захоронения были созданы в период между поздним неолитом и бронзовым веком.

Находки позволят лучше изучить человеческую деятельность и погребальные обычаи древних, может быть даже, первых китайцев.