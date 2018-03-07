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Назван лучший архитектор мира
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Назван лучший архитектор мира 

dom.lenta.ru 7 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
Лауреатом Притцкеровской премии 2018 года стал один из влиятельнейших архитекторов XX века Балкришна Доши. Он — первый индийский обладатель архитектурного «Оскара». Жюри отметило серьезность работ Доши, подчеркнув, что тот никогда слепо не следует модным тенденциям и не создает ничего кричащего. Объявление о присуждении награды опубликовано на официальном сайте Притцкеровской премии в среду, 7 марта.
Доши родился в 1927 году, его архитектурный опыт насчитывает 70 лет. Он возглавляет бюро Vastu-Shilpa и в свое время работал над совместными проектами с пионером архитектурного модернизма и функционализма, прославленным французским мастером Ле Корбюзье.
«Мои работы — продолжение моей жизни, философии и мечт, попытка создать сокровищницу архитектурного духа — приводятся в сообщении слова Доши. — За этот приз я благодарен моему гуру Ле Корбюзье».
Среди ключевых проектов Доши — Ахмадабадская школа архитектуры (1966), которую он спроектировал и основал, и комплекс доступного жилья в Индоре, рассчитанный на размещение 80 тысяч человек.
Официальная церемония вручения премии профессору Балкришне Доши состоится 16 мая 2018 года в канадском Торонто.
Притцкеровская премия — награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры, считается аналогом Нобелевской премии и своеобразным архитектурным «Оскаром». Премию учредил Джей Притцкер в 1979 году. Ее спонсирует возглавляемый семьей Притцкеров фонд Hyatt, владеющий одноименной сетью отелей.
Лауреат премии традиционно получает денежный приз в размере 100 тысяч долларов и бронзовую медаль. В прошлом 2017 году награду вручили испанскому творческому коллективу RCR Arquitectes, состоящему из трех архитекторов — Рафаэля Аранды, Рамона Вилальты и Карме Пихем.
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