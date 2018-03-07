Женщины-первопроходцы в «мужских» профессиях

В преддверии 8 марта Playboy решил рассказать своим читателям о женщинах, которые когда-то стали первыми, освоив сложные профессии. Первая женщина-космонавт

Да, начинаем наш список почетных дам с Валентины Терешковой — первой в мире женщины, совершившей космический полет в одиночку. Инициатива отправить в космос женщину пришла в голову известному советскому ученому и инженеру — Сергею Королеву

Так, в 1962 году Валентина Терешкова готовилась к полету в космическое пространство, испытывая на себе неземные условия для человека (состояние невесомости, высокие температуры, полную звукоизоляцию). Впоследствии Терешкова вела активную политическую и общественную деятельность, получив немалое количество государственных наград. Первая женщина-президент

На второй строчке в нашем списке выдающихся представительниц женского пола располагается Исабель Перон — первая в мире женщина-президент. Такую высокую государственную должность Перон получила, познакомившись в юности с экс-президентом Аргентины Хуаном Доминго Пероном.

Молодая и красивая танцовщица ночного клуба смогла привлечь генерала, а впоследствии стала его женой. Их первая встреча произошла в 1955-м году, а уже в 1974-м году после смерти мужа, Исабель стала женщиной-президентом Аргентины. Первая женщина-программист

Ада Лавлейс, заложившая основы программирования еще в то время, когда не было электронно-вычислительных машин, несомненно заслуживает упоминания в нашем списке первооткрывательниц. Жившая в первой половине 18 века дочь английского поэта-романтика Джорджа Байрона , в отличие от семейной предрасположенности к литературе, активно интересовалась математикой и физикой.

На протяжении всего детства и юности девушка беспрепятственно занималась точными науками с лучшими учителями того времени. Внесла огромный вклад в науку благодаря своим развернутым комментариям к труду итальянского инженера Чарльза Бэббиджа, создателя аналитической вычислительной машины. В своей работе она предсказывала, как, подобно ткацкому станку, машины будущего смогут производить алгебраические вычисления, а также создавать музыкальные и графические произведения. Первая женщина, совершившая кругосветное путешествие

Жанна Барре, 1740 года рождения, в самом расцвете своих лет притворилась мужчиной и устроилась работать слугой на корабль знаменитого ботаника Флибера Коммерсона. В этот момент команда ученого собиралась совершить кругосветную экспедицию и не заметила подвоха со стороны девушки. Однако, учитывая давность происходящего, существует несколько теорий относительно осведомленности Коммерсона в ее гендерной принадлежности. Как бы там ни было, в честь Жанны Барре были названы горы на далекой планете Плутон. Первая женщина, поймавшая пулю зубами

Заканчивает наш список женщина, которая родилась на Хэллоуин в 1969 году. Вполне вероятно, что именно это и стало формирующим критерием будущей карьеры девушки. Дороти Дитрих, так зовут нашу героиню, с детства начала увлекаться магией и прочим иллюзионизмом. Ее настольной книгой в детстве была биография легендарного Гарри Гудини, а любимым хобби — освобождаться от веревок, которыми связывали ее братья. Итак, подростковые забавы девушки привели ее к тому, что уже в 1988 году она ловит пулю 22-го калибра в металлическую чашку, находящуюся у нее во рту. В таких случаях всегда возникает много споров касательно реальности происходящего. Поэтому Дитрих пообещала тому, кто докажет фиктивность трюка — десять тысяч долларов. Претендентов не нашлось.