Великаны, живущие среди обычных людей

Люди высокого роста всегда обращали на себя внимание. В Средние века просвещенная ныне Европа сжигала гигантов на кострах вместе с ведьмами: считалось, что слишком уж высокий рост говорит о наличии дьявольской крови. К XIX столетию анормальные размеры стали вызывать уже медицинский интерес. Ученым удалось открыть секрет гигантов — гипертрофия гипофиза приводит к переизбытку гормона роста, что заставляет тело непрерывно увеличиваться в размерах. Вот некоторые из самых известных великанов мировой истории, каждый из которых вполне мог бы стать баскетбольной легендой.

Юлиус Кох

2 метра 46 сантиметров

dnpmag.com

Юлиус Кох, окрещенный восторженной прессой Le Geant Constantin, был одним из 15 самых высоких людей известных науке. Несчастный страдал врожденным инфантильным гигантизмом: развитие недуга стало одним из факторов, спровоцировавших гангрену обеих ног гиганта. Ампутация конечностей продлила жизнь бедняге всего на несколько недель. 30 марта 1902 года Кох умер в бельгийском городке Монсе. Там же, в музее естественной истории, до сих пор выставлен его скелет.

Вално Муллуринне

2 метра 51,4 сантиметров

dnpmag.com

Вално родился 27 февраля 1909 года в Хельсинке и не показывал никаких признаков аномального развития вплоть до самого пубертата. Акромегалия за несколько месяцев превратила обычного школьника в самого высокого человека Финляндии.

Джек Кэррол

2 метра 63,5 сантиметров

dnpmag.com

Друзья прозвали Джека «Рыжим Гигантом»: при росте в 263 сантиметра, этот фермер из Айовы весил под два центнера и на спор поднимал годовалого теленка руками. До конца жизни Кэррол страдал тяжелым искривлением позвоночника, которое превращало повседневную фермерскую рутину в крайне болезненное испытание.

Джон Уильям Роган

2 метра 64 сантиметра

dnpmag.com

В тринадцать лет Джон Роган был на две головы выше любого взрослого. К совершеннолетию парнишка вымахал до двух с половиной метров, а затем набрал еще пятнадцать сантиметров, став на ту пору самым высоким человеком мира. К сожалению, взрывной рост привел к развитию анкилоза, лишившего великана способности передвигаться самостоятельно.

Роберт Вадлоу

2 метра 72 сантиметра

dnpmag.com

Гипертрофия гипофиза вызвала аномально высокий уровень человеческого гормона роста в организме Роберта. «Гигант из Иллинойса» вымахал под три метра, а чтобы ветер не сдувал с дороги, набрал целых 220 кг веса. Переизбыток гормона был настолько велик, что тело Роберта продолжило расти даже после зафиксированной смерти разума.