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Великаны, живущие среди обычных людей
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Великаны, живущие среди обычных людей 

Don't Panic 9 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Крупная рыба"
Люди высокого роста всегда обращали на себя внимание. В Средние века просвещенная ныне Европа сжигала гигантов на кострах вместе с ведьмами: считалось, что слишком уж высокий рост говорит о наличии дьявольской крови. К XIX столетию анормальные размеры стали вызывать уже медицинский интерес. Ученым удалось открыть секрет гигантов — гипертрофия гипофиза приводит к переизбытку гормона роста, что заставляет тело непрерывно увеличиваться в размерах. Вот некоторые из самых известных великанов мировой истории, каждый из которых вполне мог бы стать баскетбольной легендой.
Юлиус Кох
2 метра 46 сантиметров
dnpmag.com
Юлиус Кох, окрещенный восторженной прессой Le Geant Constantin, был одним из 15 самых высоких людей известных науке. Несчастный страдал врожденным инфантильным гигантизмом: развитие недуга стало одним из факторов, спровоцировавших гангрену обеих ног гиганта. Ампутация конечностей продлила жизнь бедняге всего на несколько недель. 30 марта 1902 года Кох умер в бельгийском городке Монсе. Там же, в музее естественной истории, до сих пор выставлен его скелет.
Вално Муллуринне
2 метра 51,4 сантиметров
dnpmag.com
Вално родился 27 февраля 1909 года в Хельсинке и не показывал никаких признаков аномального развития вплоть до самого пубертата. Акромегалия за несколько месяцев превратила обычного школьника в самого высокого человека Финляндии.
Джек Кэррол
2 метра 63,5 сантиметров
dnpmag.com
Друзья прозвали Джека «Рыжим Гигантом»: при росте в 263 сантиметра, этот фермер из Айовы весил под два центнера и на спор поднимал годовалого теленка руками. До конца жизни Кэррол страдал тяжелым искривлением позвоночника, которое превращало повседневную фермерскую рутину в крайне болезненное испытание.
Джон Уильям Роган
2 метра 64 сантиметра
dnpmag.com
В тринадцать лет Джон Роган был на две головы выше любого взрослого. К совершеннолетию парнишка вымахал до двух с половиной метров, а затем набрал еще пятнадцать сантиметров, став на ту пору самым высоким человеком мира. К сожалению, взрывной рост привел к развитию анкилоза, лишившего великана способности передвигаться самостоятельно.
Роберт Вадлоу
2 метра 72 сантиметра
dnpmag.com
Гипертрофия гипофиза вызвала аномально высокий уровень человеческого гормона роста в организме Роберта. «Гигант из Иллинойса» вымахал под три метра, а чтобы ветер не сдувал с дороги, набрал целых 220 кг веса. Переизбыток гормона был настолько велик, что тело Роберта продолжило расти даже после зафиксированной смерти разума.
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