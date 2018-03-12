Россиянка рассказала, как ей живется в США

Жительнице Архангельской области Алене благодаря учебе удалось пожить сразу в нескольких местах за пределами России. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в Норвегии и США.

Я родилась в Архангельской области, в городе Коряжма. В 17 лет поступила учиться в Питерский политех (СПбГПУ) на электромеханический факультет, так и учусь до сих пор. Все началось с того, что мой муж устроился работать секретарем в БГТУ «Военмех» в рамках международной русско-норвежской программы. Он сотрудничал с норвежским университетом (тогда еще University of Nordland), организовывал семинары, встречи и вел вечерние лекции для студентов этой программы. Он планировал поехать в этот университет и написать там докторскую, а поскольку вариант «ехать одному» даже не рассматривался, мы начали думать, как переехать вместе. Я поступила на эту же вечернюю программу: для лучших студентов была возможность поехать получать мастерскую степень в Норвегию. Через два года, в августе 2014-го, мы уехали в город Буде (Bodø). Про город и погоду

В городе проживают 50 тысяч человек. По российским меркам он, конечно, мелковат, но по норвежским — почти большой город. В этом году Буде был признан самым быстрорастущим городом Норвегии. Государство инвестирует огромные деньги в развитие инфраструктуры, строительство дорог и тоннелей, домов и торговых центров, в развитие туризма. Я слышала, что многомиллионный проект тоннеля приняли после жалоб горожан на 10-минутные пробки.

Когда мы только приехали, я спросила у своего преподавателя, как он справляется с полярной ночью, на что он мне ответил: «Нормально, я живу в Испании с ноября по февраль». В первом семестре много рассказывали о том, как сложно зимой, мало света, а в декабре и январе солнца почти не видно. Но я этого не ощутила. Возможно, была усталость, но депрессии не было. Зато летом солнце не садится, поэтому в доме просто необходимы затемняющие шторы и жалюзи.

Погода здесь, конечно, не очень: раньше я считала, что самая плохая погода в Петербурге, но теперь так не думаю. Зимой ветер практически выдувает из тебя душу. Хотя норвежцы верят, что не бывает плохой погоды, а бывает плохая одежда. Пожив тут почти четыре года, я могу сказать, что согласна с ними. Но зато зимой не бывает очень холодно, а летом — очень жарко. И, конечно, можно увидеть изумительные сияния! Про студенческую жизнь

Образовательная система здесь совершенно другая, было довольно сложно перестроиться. 70 процентов времени студент учится сам. Лекции нужны скорее для того, чтобы познакомиться с преподавателем, да и посещаемость не очень высокая. Здесь на один вопрос может быть сотня ответов, все зависит от аргументации. Может поэтому студенты здесь довольно расслаблены и знают, что за высказывание собственного мнения их никто линейкой не ударит.

Про людей Образование в Норвегии бесплатное, а в моем случае еще и со стипендией. Правда, если ты остался в Норвегии или Евросоюзе , то после окончания учебы ее — стипендию — необходимо вернуть. Дополнительные деньги здорово облегчили нам жизнь; ребятам, которые стипендию не получали, приходилось сразу идти подрабатывать. Например, у меня стипендия была около 7 тысяч крон в месяц, и этого хватало на оплату жилья, проездного, еды и даже покрывало пару походов в бар или в кино с друзьями.

Норвежцы — очень приветливые люди, всегда улыбаются, с ними приятно разговаривать. Все говорят по-английски, поэтому вначале не испытываешь никакого языкового дискомфорта. Но язык учить надо, без него будущее туманно. Поначалу без практики было сложно: все говорят по-английски, а муж и друзья русскоговорящие. К тому же в Норвегии так много диалектов, что даже сами норвежцы могут друг друга не понять. Например, я прекрасно общаюсь с соседкой по офису, которая из Тронхейма, но совершенно не понимаю научного руководителя, который из Трумсе.

Норвежцы очень ценят семью и свободное время, но семья для них на первом месте. Кстати, люди в госсекторе зимой работают до 4-х, а летом до 3-х! Остается очень много времени для семьи, спорта и вообще чего угодно.

К русским местные относятся хорошо, никогда не чувствовала негатива в свою сторону. У нас нет близких друзей-норвежцев, но они очень открытые люди, с ними легко найти общий язык. Мы, бывает, ходим вместе в кино, бары, в горы. Многим интересна русская культура, люди и, конечно, политика. Про свободное время

Узнав, что я приехала в Буде из Питера, люди начинают причитать, что, наверное, мне ужасно скучно в таком маленьком заполярном городе. Я с этим абсолютно не согласна. Здесь каждый может найти занятие по душе, было бы желание. Когда погода позволяет, мы ходим на рыбалку, в горы, занимаемся спортом, готовим вкусные блюда, встречаемся с друзьями, смотрим кино… Список еще долго можно продолжать. Рядом с нами очень много красивых гор, есть тысячники. Мы дружим с заядлым ходоком, который водит нас на такие вершины, с которых не хочется спускаться. Норвежцы очень любят природу и стараются много времени проводить на воздухе, даже зимой, и с детства приучают к этому детей. Про детей

Вопреки рассказам, которые тиражирует телевидение, в скандинавских странах на улицах никто не отбирает детей. Если в семье что-то случается, с вами поговорят, понаблюдают несколько месяцев, и только в случае, если недопустимые ситуации будут повторяться, власти могут предпринять радикальные меры. Если вдруг в семье что-то случилось (ребенок дома врезался в стену или упал со стула), то можно просто откровенно рассказать об этом воспитателю. Конечно, бывают экстремальные случаи, но они происходят крайне редко. У нас пока нет детей, но я уверена, что когда будут, проблем не возникнет. Про цены

Сначала, конечно, я переводила все в рубли и было страшно, но после первой зарплаты о российской валюте просто перестаешь думать. Мы приехали сюда в 2014 году и помнили другие цены, но когда я в следующий раз приехала в Россию, то поняла, что стоимость не так уж и отличается. Конечно, есть продукты в разы дороже, например, мясо (цена на говядину начинается от 250 крон — 1,8 тысячи рублей — за килограмм), но фрукты, овощи, крупы, молочные продукты и многое другое не сильно дороже, чем в России.

В Норвегии очень дорогой сервис, в основном из-за высоких зарплат, поэтому поход в ресторан будет стоить от 500 крон (около 3,6 тысячи рублей) на двоих, а за стрижку в салоне придется отдать 600 крон (около 4,3 тысячи рублей).

Мы с мужем уже больше года пытаемся купить жилье. Не знаю, как в остальных городах, но в нашем спрос разительно превышает предложение. Отсюда очень высокие цены. Продажа жилья происходит по аукциону, что тоже иногда негативно влияет на стоимость. Сейчас средняя цена квадратного метра нового жилья в хорошем районе начинается от 36 тысяч крон. Но если смотреть соотношение уровня дохода и цен, то понимаешь, что это не постоянная головная боль и не глобальная проблема. Да, и здесь придется выплачивать ипотеку 25 лет, но кредитные ставки начинаются от двух процентов, и месячная плата составляет около 40 процентов от зарплаты. Про работу

Работать я начала во втором семестре, и не потому, что денег не хватало, а скорее из-за скуки. Без знания норвежского языка мне удалось 1,5 года проработать в отелях, поваром и официантом. В последнем месте работы у меня была ставка почти 170 крон в час, что давало ощутимое чувство удовлетворенности. Мне нравилось, у нас был интересный международный коллектив, круглосуточный доступ к еде. Сама работа оказалось не очень сложной, к тому же за нее очень неплохо платили.

Мне удалось попробовать много местных блюд. Например, самое «норвежское» — это lutefisk (непереводимое слово). Обычно его готовят из трески и едят в Рождество. Это традиция — собираться всей семьей, есть lutefisk и пить аквавит (норвежский ликер). Рецепт довольно страшен: рыбу замачивают в воде дней на 6-7, затем еще в специальном растворе. Если ее приготовить неправильно, вкус просто ужасный. При первом знакомстве с блюдом мне попался несъедобный вариант.

За эти годы я поняла, что хорошую работу в Норвегии без знания языка найти практически невозможно. Международным выпускникам, таким, как я, была дорога либо домой, либо на PhD (Philosophy Doctor). Даже сейчас, смотря на своих знакомых, которые остались в Норвегии, я вижу, очень мало кто нашел хорошее место за пределами стен университета, и иногда для этого требовались годы.

Я подала заявку на позицию PhD-студента и получила контракт на 4 года. Теперь я пишу докторскую на кафедре International business. При этом это полноценная рабочая позиция с зарплатой, отчислениями в налоговую (35 процентов от зарплаты) и обязанностями на кафедре. В свободное от написания статей время я преподаю студентам бакалавриата и магистратуры. Много езжу по конференциям и курсам, где нужно представлять свою работу. А в прошлом году получила финансирование на стажировку за рубежом, что привело меня на пять месяцев в Атланту. США

Мне всегда очень хотелось узнать, какие стереотипы про Америку правдивы, а какие нет. Моя стипендия покрывала расходы на семью, так что мы поехали с мужем. Он в то время уже заканчивал свою докторскую и получил прекрасный шанс дописать ее в спокойной обстановке. Меня приняли в J. Mack Robinson College of Business, где работает мой второй научный руководитель.

Главное первое впечатление — в августе в Атланте просто невыносимо жарко. Когда мы приехали, было +40, утром я ходила на работу пешком (в 8 утра было всего-то +30), а вот вечером приходилось пользоваться такси.

После жизни в Буде мы сразу ощутили нехватку природы. Атланта — огромный город с пробками, небоскребами и бездомными. Мне он показался не очень уютным и абсолютно небезопасным. Город не приспособлен к пешим прогулкам, а общественный транспорт практически отсутствует.

Американцы оказались очень доброжелательны. Но что меня особенно бесило в Штатах, так это аэропорты. Мне показалось, что они так сильно хотят от всех отличаться, что придумали свою систему, которую только они и понимают. Например, на табло в аэропорту рейсы написаны не по времени вылета, а по алфавиту, и пока ты найдешь Нью-Йорк, в который летят 20 разных рейсов, можно с ума сойти. Люди садятся в самолет больше часа, потому что все разделены на группы, а если прийти попозже, то просто некуда будет положить ручную кладь.

А эти их чеки… Все залоги, которые я оставляла за квартиру, за мебель, за интернет, мне хотели вернуть по почте в виде бумажных чеков. Хорошо, что хоть с квартирой удалось договориться, и то только тогда, когда у них сменился менеджмент. Предыдущий работник утверждал, что это просто невозможно. Мой аргумент, что норвежцы в жизни чеков не видели и никогда мне его не обналичат, их не волновал. Интернет-провайдер не смог вернуть мне деньги на карту, с которой их же и снимал. Чеки за границу они не высылают, так что пришлось подарить около 100 долларов.

Америка — страна, в которой за все надо платить. После нее мы поняли, что Норвегия — вообще недорогая страна. Средняя цена придорожного мотеля начинается от 100 долларов, а сэндвич с дешевыми чипсами будет стоить 25 долларов. И не надо забывать про минимум 20 процентов чаевых, меньше — неуважение.

Мы успели много попутешествовать. Из всех городов больше всего понравились Сан-Франциско и Бостон, но они совершенно разные. В первом оказалось много парков и чувствовалось спокойствие. В Бостон мы попали во время урагана, но все же успели прогуляться по центру. Город просто пропитан историей, а архитектура напомнила маленькие английские деревушки.

Мне нравится работать в академии: каждый день я узнаю что-то новое и много путешествую. Например, пару лет назад у мужа была конференция в Австралии и Новой Зеландии, и мы смогли поехать вместе не за свой счет. В противном случае это вышло бы очень дорого.

Вернемся ли мы в Россию? Надеюсь, что не возникнет такая ситуация. Это — самый последний вариант, скорее планируем пуститься дальше в Европу. После норвежского уровня жизни мне будет очень сложно работать в российских реалиях, да и академическая система там совсем другая.