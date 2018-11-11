Ещё
Мужское или женское: чье это изобретение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужское или женское: чье это изобретение 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Испокон веков наука считалась мужской прерогативой. Женщины должны сидеть дома, растить детей и поддерживать ту самую "погоду в доме". А самые сложные дела, пожалуйста, оставьте мужчинам.
Женщин, разумеется, перспектива проводить жизнь исключительно возле домашнего очага со временем устраивать перестала. Дамы активно начали принимать участие в "мужской" части жизни. Дошло до того, что женщины стали заниматься наукой. И (о, ужас!) даже изобретения патентовать начали!
И, хотя бытует стереотип, что все самые важные открытия сделаны мужчинами, это не совсем так. Женщины изобрели множество полезных вещей, которыми мы все (и мужчины тоже!) пользуемся в повседневной жизни. А вы знаете, благодаря кому появились автомобильные дворники и микроволновая печь? Предлагаем вам ответить на вопросы нашего теста.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера114
Тест: опознаем знаменитость по фрагментам на фото14
Тихие близнецы: странная история сестер Гиббонс
Лосось резво переплывает дорогу в Вашингтоне2
Как израильская разведка похитила доклад Хрущева8
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
04:47
Как авиакомпании завлекают пассажиров
Люди Вещи
06:41
Тайные комнаты, куда туристам не попасть
Места
04:14
Планета, которую назвали Земля 2.0
Безумный мир Места
10:11
Зверюшки, с которыми лучше не связываться
Безумный мир
04:26
Загадочные открытия, сделанные в Египте
Места
08:04
Швед откормил девушку до 178 кг из-за любви
Безумный мир
10:02
Вещи, о предназначении которых не все знают
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение