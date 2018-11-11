Мужское или женское: чье это изобретение

Испокон веков наука считалась мужской прерогативой. Женщины должны сидеть дома, растить детей и поддерживать ту самую "погоду в доме". А самые сложные дела, пожалуйста, оставьте мужчинам.

Женщин, разумеется, перспектива проводить жизнь исключительно возле домашнего очага со временем устраивать перестала. Дамы активно начали принимать участие в "мужской" части жизни. Дошло до того, что женщины стали заниматься наукой. И (о, ужас!) даже изобретения патентовать начали!

И, хотя бытует стереотип, что все самые важные открытия сделаны мужчинами, это не совсем так. Женщины изобрели множество полезных вещей, которыми мы все (и мужчины тоже!) пользуемся в повседневной жизни. А вы знаете, благодаря кому появились автомобильные дворники и микроволновая печь? Предлагаем вам ответить на вопросы нашего теста.