С чего начинали знаменитые миллиардеры

Самый быстрый и верный способ стать миллиардером — получить эту сумму в наследство. В противном случае придется работать, и начинать не с должности директора, а иногда — с самого низа.

В далеком 1973 году, некий 18-летний парень составлял резюме. Высшего образования у него не было, да и номера телефона тоже. Зато у него был опыт работы в Hewlett-Packard, в которую он устроился еще в 12 лет, после того как по телефону обратился к президенту компании за консультацией.

Прошло 45 лет, и пожелтевшая от времени бумажка с этим резюме продается на аукционе за 50 000 долларов. А все потому, что позже этот соискатель создал свою компанию. Ту, что с яблоком.

Майкл Делл: разносчик газет ($15,9 млрд) Стив Джобс — далеко не единственный пример человека, который заработал свое состояние с нуля. Как это ни странно, но многие современные «властелины мира» начинали свой трудовой путь очень рано и в самых неожиданных местах.

Илон Маск: разработчик игр ($20 млрд) Сын зубного техника из Хьюстона (штат Техас), как и многие его сверстники, подрабатывал разносчиком газет. Однако в отличии от других, смышленый парень смекнул, как заработать дополнительные деньги за новых подписчиков. Проще всего найти их среди новоселов, поэтому маленький Майкл платил своим друзьям по два доллара за каждого нового жителя города, которого они для него найдут. Так он скопил свои первые две тысячи долларов.

Ричард Брэнсон: продавец елок ($5 млрд) Еще один парень, который заработал свои деньги в 12 лет (магический возраст!). Он рос в Южно-Африканской республике и к газетам особого интереса не проявлял. Зато когда в десять лет ему подарили компьютер, он быстро его освоил и через два года написал свою первую компьютерную игру под названием Blastar. Хитом, она, правда, не стала, но зато он все же сумел продать ее за 500 долларов.

Ричард, похоже, с самого детства чувствовал, что ему предстоит стать одним из богатейших людей Англии. Задолго до того, как под его началом появилась огромная корпорация Virgin Group, он занимался елками. Вернее, пытался, потому что эта бизнес-идея потерпела крах. Самое обидное, что во всем были виноваты не конкуренты, а простые кролики, которые уничтожили побеги символа рождества. Опра Уинфри: репортер ($2,9 млрд)

Джефф Безос: повар в McDonald's ($129 млрд) У первой в истории чернокожей женщины-миллиардера было очень тяжелое детство. Ее изнасиловали в 9 лет, а в 14 она забеременела и родила ребенка, который вскоре умер. Но, к счастью, несмотря на все это, молодая Опра все же поступает в университет, и параллельно начинает работать на телевидении Нэшвилла. Так девочка, которая играя брала интервью у ворон на заборе, начала свой путь к званию одной из самых влиятельных женщин.

Джек Ма: учитель английского (23,3 млрд) Можно ли стать богатым, если твоя первая запись в трудовой «McDonald’s»? Ответ — однозначно да! Журналистка Киди Титс даже написала в подтверждение книгу под названием «Бле­стя­щая воз­мож­ность: Яркие ка­рье­ры, ко­то­рые на­ча­лись с McDonald’s». Один из людей, о которых в ней написано — создатель Amazon. О своем прошлом сейчас он вспоминает без стыда, и с удовольствием рассказывает как в первые дни разлил кетчуп из огромной 18 литровой бутылки, а затем спокойно вытирал. Сам.

Ян Кум: уборщик (7,5 млрд) Работать в McDonald’s, может быть, и не особо престижно, а вот Джека Ма не взяли в KFC. Будущий создатель Alibaba Group не смог получить работу в международной сети ресторанов, поэтому работал преподавателем английского в Педагогическом институте Ханчжоу. Причем его зарплата составляла всего 12-15 долларов в месяц.

Человек, который создал WhatsApp родился в СССР, в семье, которую даже средней назвать не получается — мать домохозяйка, отец разнорабочий. Переезд в Америку благосостояние семьи не улучшил, так что после смерти отца Яну пришлось работать уборщиком в соседнем магазине.